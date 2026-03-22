Ilustrasi.(Kristiadi/MI.)

MEMASUKI H+2 lebaran 1447 Hijriah atau 22 Maret 2026 daging sapi di sejumlah pasar tradisional Tasikmalaya, Jawa Barat, mulai mengalami penurunan menjadi Rp160 ribu per kg.

Lela, 43, warga Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya mengatakan memasuki H+2 lebaran harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional secara bertahap adanya penurunan tetapi harganya masih mahal. Namun, harga bahan pokok masih belum stabil dan pedagang beralasan menunggu masa panen hingga petani masih libur.

"Harga bahan pokok di sejumlah pedagang menurun seperti daging sapi dijual Rp 160 ribu, daging ayam Rp 46 ribu perkg, beras medium Rp 13.500 beras premium Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu, telur Rp 31 ribu, minyak goreng curah Rp 23 ribu dan minyakita kemasan Rp 19.500 perliter," ujarnya, Minggu (22/3).

Baca juga : Jelang Lebaran, Stok Daging Sapi Tiga Kali Lipat

Pembeli lainnya, Lilis, 44, warga Cipedes mengatakan, kebutuhan komoditas cabai merah masih banyak dikeluhkan pembeli karena harganya memang menurun tapi tetap mahal seperti cabai rawit Rp 95 ribu, cabai merah lokal Rp 70 ribu, cabai merah japlak Rp 95 ribu, cabai merah kriting Rp 70 ribu, cabai domba Rp 100 ribu perkg.

"Pedagang beralasan, karena faktor cuaca yang terjadi beberapa hari menyebabkan banyak lahan terserang hama patek hingga yang lain menunggu masa panen. Namun, untuk kebutuhan bawang merah sekarang dijual Rp 43 ribu, bawang putih Rp 45 ribu, dan bumbu dapur seperti jahe, kemiri serta lengkus naik Rp 1.500 perkg," katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar induk Cikurubuk, Deri Herlisana mengatakan, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional termasuknya Cikurubuk harga daging sapi merangkak naik hingga sekarang mulai adanya penurunan secara bertahap seperti daging sapi semula dijual Rp 180 ribu turun Rp 160 ribu, daging ayam Rp 48 ribu turun Rp 46 ribu, telur Rp 32 ribu menjadi Rp 31 ribu perkg.

"Memasuki H+2 lebaran kebutuhan bahan pokok secara bertahap menurun dan untuk pasokan masih mengalami kendala karena faktor cuaca serta menunggu masa panen. Namun, untuk kebutuhan beras di berbagai daerah belum stabil seperti beras medium dijual Rp 13.500 perkg, beras kualitas premium Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu perkg," pungkasnya. (H-4)

