Penyaluran LPG 3 Kg Tetap Berjalan di Hari Libur

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan bahwa pasokan LPG 3 Kg ke wilayah Cianjur tetap disalurkan walaupun kalender libur bersama.

Area Manager Communication, Relations & CSR, Pertamina Regional JBB, Susanto August Satria Jumat (19/3) menyebut, dalam satu pekan terakhir jelang Idulfitri telah ditambah pasokan sejumlah 78.400 tabung ke wilayah Cianjur pada 19 Maret 2026.

"Selain itu akan kembali ditambah pasokan sejumlah 78.400 tabung pada 21 Maret 2026. Penambahan total sejumlah 156.800 tabung ini merupakan bentuk penguatan stok di masyarakat jelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriyah," jelasnya.

Menurut Susanto, Pertamina bersama instansi terkait terus bersinergi agar penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran. Jadi masyarakat tidak perlu melakukan panic buying Masyarakat tetap membeli ke pangkalan resmi dimana harga jual di pangkalan sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah setempat.

"Apabila ada pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas HET, silakan untuk melaporkannya ke Pertamina Call Center 135," terangnya.

Susanto mengimbau masyarakat agar bijak dan hemat dalam menggunakan LPG 3kg serta tidak berlebihan, apalagi menimbun karena itu merupakan tindakan pidana.(E-2)