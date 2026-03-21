Zakat Rp55 Miliar dan 1.020 Titik Salat, Cermin Tingginya Kepedulian Warga Batam

Ilustrasi penyerahan zakat fitrah yang menunjukkan tingginya kepedulian sosial masyarakat Kota Batam.(MI/Hendri Kremer)

TINGGINYA kepedulian sosial masyarakat Kota Batam pada momentum Idul Fitri 1447 Hijriah tecermin dari besarnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang mencapai Rp55 miliar.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam mencatat, dari total dana yang terkumpul tersebut, sebesar Rp51 miliar telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Budi Dermawan, mengatakan bahwa dana ZIS tersebut dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh wilayah Batam. “Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat Batam dalam berbagi semakin meningkat,” katanya, Sabtu (21/3).

Secara rinci, penghimpunan tersebut terdiri atas zakat fitrah sebesar Rp31 miliar, zakat mal Rp19 miliar, zakat fidyah Rp68 juta, serta infak dan sedekah sebesar Rp4 miliar.

Selain capaian penghimpunan zakat, tingginya partisipasi masyarakat juga terlihat dari pelaksanaan Shalat Idul Fitri yang berlangsung di 1.020 titik di seluruh Kota Batam. Rinciannya, sebanyak 943 lokasi berada di masjid, 42 di musala, dan 35 lainnya di lapangan terbuka atau halaman masjid.

Ribuan warga tampak memadati sejumlah lokasi pelaksanaan salat, salah satunya di Dataran Engku Putri yang menjadi pusat pelaksanaan Shalat Id pada Sabtu pagi.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penyediaan lebih dari seribu titik salat tersebut bertujuan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat sekaligus memastikan ibadah berlangsung dengan aman dan tertib. “Penyebaran lokasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat serta menghindari penumpukan jemaah di satu titik,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, secara umum pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri di Kota Batam berjalan dengan kondusif, aman, dan damai.

GAMBARAN SOLIDARITAS SOSIAL

Besarnya penghimpunan zakat serta tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah menjadi gambaran kuat solidaritas sosial dan semangat kebersamaan warga Batam dalam merayakan Idul Fitri tahun ini. Sejumlah warga Batam mengaku bersyukur dapat menunaikan zakat pada Idul Fitri tahun ini, sekaligus merasakan manfaat dari penyalurannya.

Damayanti (34), warga Kecamatan Batam Kota, mengatakan bahwa menunaikan zakat sudah menjadi kewajiban sekaligus bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Setiap tahun saya selalu berusaha menunaikan zakat. Rasanya lega karena bisa berbagi, apalagi kita tahu masih banyak yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Soesilo (41), warga Sagulung, menilai pengelolaan zakat di Batam saat ini semakin baik dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Sekarang penyalurannya lebih jelas, jadi kita juga lebih yakin zakat yang kita keluarkan benar-benar sampai ke yang berhak,” katanya. (E-2)