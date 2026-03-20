Penyematan tanda anggota Pasukan Operasi Candi 2026 kepada personel Kodim 0723/Klaten.(MI/Djoko Sardjono)



GUNA mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026, Kodim 0723/Klaten mendirikan pos pengamanan (pospam) di Rest Area Gondang, Klaten. Pospam di jalur strategis Jogja-Solo ini fokus untuk memberikan pelayanan arus mudik Lebaran.

“Pospam Kodim 0723/Klaten di Rest Area Gondang, difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik Lebaran 2026,” kata Danramil 17/Karangdowo, Kapten Arh Suparno, selaku perwira siaga, Kamis (20/3).

Kehadiran pospam di Rest Area Gondang, adalah bagian dari upaya terpadu aparat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pemudik. Selain sebagai titik pengamanan, rest area ini juga difungsikan sebagai tempat singgah pengguna jalan.

Keberadaan pospam yang berada di jalur utama Jogja-Solo, menurut Kapten Suparno, merupakan wujud komitmen TNI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan istirahat selama perjalanan mudik Lebaran 2026.

“Dengan adanya Rest Area Gondang, pemudik yang melintas di jalur utama Jogja-Solo bisa memanfaatkan untuk beristirahat dengan nyaman, sekaligus menikmati berbagai fasilitas yang tersedia," ujar Kapten Arh Suparno, Perwira Siaga Rest Area Gondang.

Adapun fasilitas yang disediakan tidak hanya sebatas tempat istirahat, tetapi juga meliputi layanan pendukung, seperti pemeriksaan kesehatan pemudik yang membutuhkan. Ini untuk menjaga kondisi fisik pemudik tetap prima selama dalam perjalanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapten Suparno mengimbau kepada seluruh masyarakat pemudik untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara. Pun, pemudik bisa memanfaatkan pos pengamanan jika mengalami kelelahan atau membutuhkan bantuan.

“Kami mengharapkan dengan adanya pos pengamanan ini arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat yang melintas di jalur Jogja–Solo," pungkas Kapten Suparno. (E-2)