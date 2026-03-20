Ratusan Pemudik dan Wisatawan Padati PLBN Motaain

Ilustrasi(Dok istimewa )

AKTIVITAS perlintasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur, mengalami lonjakan signifikan pada H-2 Idul Fitri 1447 Hijriah. Peningkatan mobilitas di gerbang perbatasan darat Indonesia–Timor Leste ini dipicu oleh momentum libur Lebaran 2026 yang dimanfaatkan warga untuk melakukan perjalanan lintas negara.

Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengungkapkan bahwa suasana ramai di jalur perbatasan sudah terpantau sejak Jumat (20/3) pagi. Berdasarkan data terkini, angka kedatangan tercatat lebih tinggi dibandingkan keberangkatan.

"Pada pintu kedatangan dari arah Timor Leste menuju Indonesia tercatat sebanyak 612 orang, yang terdiri dari 225 WNI dan 387 WNA,” ujar Rika dalam keterangan resminya, Jumat (20/3).

Sementara itu, pada pintu keberangkatan meninggalkan wilayah Indonesia, tercatat sebanyak 574 pelintas batas yang didominasi oleh 305 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 269 Warga Negara Asing (WNA). Selain perlintasan orang, mobilitas kendaraan pribadi juga menunjukkan tren peningkatan.

Rika memerinci terdapat 27 unit kendaraan yang keluar dari Indonesia, sementara 51 unit kendaraan lainnya masuk dari arah sebaliknya. Tak hanya menjadi jalur mudik, kawasan PLBN Motaain juga menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Tercatat sebanyak 263 wisatawan mengunjungi ikon perbatasan di Kabupaten Belu tersebut selama periode libur Lebaran ini.

Untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik lintas negara, Rika memastikan jam operasional PLBN Motaain tetap berjalan normal, yakni setiap hari pada pukul 08.00 hingga 17.00 Wita. Pihaknya juga telah menyiagakan personel gabungan untuk mengantisipasi potensi lonjakan perlintasan yang lebih besar.

“Seluruh layanan keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan terus disiagakan hingga berakhirnya masa libur Lebaran 2026. Kesiapsiagaan ini untuk memastikan pelayanan berjalan aman, tertib, dan lancar,” tegas Rika. (E-4)