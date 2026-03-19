Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Media Indonesia
19/3/2026 16:48
Jadwal Maghrib Surabaya 19 Maret 2026, Tunggu Sidang Itsbat Idul Fitri
Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-29 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya mulai bersiap menyambut hari kemenangan. Momen buka puasa hari ini terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Isbat oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2026.

Jadwal Maghrib & Isya Surabaya (19 Maret 2026)

Maghrib (Buka Puasa) 17:44 WIB
Isya 18:52 WIB

Persiapan Malam Terakhir Ramadan

Malam ini, setelah waktu Maghrib, umat Islam akan memasuki malam ke-30 Ramadan. Bagi masyarakat yang mengikuti metode hisab, malam ini mungkin menjadi malam terakhir sebelum pelaksanaan Idul Fitri 1447 H pada Jumat, 20 Maret 2026. Namun, pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal melalui Sidang Isbat yang digelar sore ini.

Warga Surabaya diimbau untuk tetap menjaga kekhusyukan ibadah di masjid-masjid terdekat. Berikut jadwal lengkap imsakiyah untuk hari terakhir Ramadan di Surabaya:

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak (20 Maret) 04:08
Subuh (20 Maret) 04:18
Dzuhur 11:40
Ashar 14:51

Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved