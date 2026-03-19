Jadwal Maghrib Surabaya 19 Maret 2026, Tunggu Sidang Itsbat Idul Fitri

MEMASUKI hari ke-29 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya mulai bersiap menyambut hari kemenangan. Momen buka puasa hari ini terasa lebih istimewa karena bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Isbat oleh Kementerian Agama untuk menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 2026.

Jadwal Maghrib & Isya Surabaya (19 Maret 2026) Maghrib (Buka Puasa) 17:44 WIB Isya 18:52 WIB

Persiapan Malam Terakhir Ramadan

Malam ini, setelah waktu Maghrib, umat Islam akan memasuki malam ke-30 Ramadan. Bagi masyarakat yang mengikuti metode hisab, malam ini mungkin menjadi malam terakhir sebelum pelaksanaan Idul Fitri 1447 H pada Jumat, 20 Maret 2026. Namun, pemerintah baru akan menetapkan 1 Syawal melalui Sidang Isbat yang digelar sore ini.

Warga Surabaya diimbau untuk tetap menjaga kekhusyukan ibadah di masjid-masjid terdekat. Berikut jadwal lengkap imsakiyah untuk hari terakhir Ramadan di Surabaya:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak (20 Maret) 04:08 Subuh (20 Maret) 04:18 Dzuhur 11:40 Ashar 14:51

