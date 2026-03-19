Dukung Arus Mudik Lebaran, KAI Divre I Sumut Distribusikan 11.118 KL BBM untuk Moda Jalan Raya

Ilustrasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatra Utara memperkuat peran strategisnya dalam ekosistem transportasi nasional dengan menyalurkan sedikitnya 11.118 kiloliter (KL) bahan bakar minyak (BBM) guna menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi bagi moda transportasi jalan raya yang mengalami lonjakan volume kendaraan selama masa angkutan hari raya.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatra Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan pendistribusian dilakukan selama delapan hari, terhitung sejak 11 hingga 18 Maret 2026. Sebanyak 327 gerbong tangki dikerahkan melalui relasi Labuhan–Siantar dan Labuhan–Kisaran guna memastikan energi terdistribusi tepat waktu ke titik-titik krusial.

"Penyaluran BBM melalui kereta api merupakan bagian vital dari rantai pasok energi bagi transportasi darat. Kontribusi ini berdampak langsung pada kelancaran arus mudik dan mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Utara," kata Anwar, Kamis (19/3).

Distribusi BBM Fokus ke Wilayah Strategis Sumatra Utara

Anwar merinci distribusi difokuskan pada dua jalur logistik utama. Pertama, menuju Depo BBM Kisaran untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, dan Kota Tanjungbalai. Kedua, pasokan dialokasikan ke Pematangsiantar guna menopang stok BBM di wilayah Pematangsiantar, Simalungun, Tapanuli Tengah, hingga Pulau Samosir.

Pola distribusi tersebut dirancang untuk memastikan ketahanan energi, baik di pusat ekonomi maupun jalur wisata utama yang menjadi tujuan pemudik.

"Moda kereta api memiliki keunggulan pada kapasitas angkut yang besar serta ketepatan waktu, sehingga sangat efisien dalam mendukung distribusi logistik di tengah padatnya lalu lintas jalan raya," tambahnya.

Angkutan Penumpang KAI Divre I Sumut Tunjukkan Tren Positif

Selain fokus pada angkutan logistik, KAI Divre I Sumatra Utara juga mencatat tren positif pada layanan angkutan penumpang. Sepanjang periode 11 hingga 19 Maret 2026, total pelanggan yang telah dilayani mencapai 75.266 orang.

Puncak kepadatan arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran (18/3) dengan jumlah 10.930 penumpang. Sementara pada H-2 Lebaran atau Kamis (19/3), tercatat sebanyak 9.970 penumpang telah diberangkatkan ke berbagai tujuan. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih tersedianya tiket di sejumlah relasi perjalanan.

"Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat, terutama pada layanan KA Sribilah Utama dan Sribilah Fakultatif yang menjadi pilihan favorit untuk pulang kampung," ujar Anwar.

KAI Divre I Sumatra Utara memastikan seluruh aspek operasional, baik angkutan penumpang maupun barang, berjalan optimal selama periode Angkutan Lebaran.

"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, dan andal sepanjang masa Angkutan Lebaran ini," kata Anwar. (AP/I-1)