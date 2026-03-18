NPC Indonesia Apresiasi Bonus ASEAN Para Games 2025, Atlet Diminta Kelola Bijak

Atlet National Paralympic Committee (NPC) Indonesia mendapat pencairan bonus.(MI/Widjajadi)

NATIONAL Paralympic Committee (NPC) Indonesia mengapresiasi pemerintah atas pencairan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi di ajang ASEAN Para Games 2025 di Thailand.

Pada ajang yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, kontingen Indonesia meraih 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu, melampaui target yang ditetapkan.

Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebut pencairan bonus menjelang Hari Raya Idulfitri menjadi kejutan bagi para atlet dan pelatih.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menpora Erick Thohir. Ini kejutan luar biasa karena sebelum Lebaran penghargaan sudah bisa diterima atlet dan pelatih,” ujar Rima, Selasa (18/3/2025).

Menurut Rima, besaran bonus yang diberikan pemerintah setara dengan yang diterima atlet SEA Games 2025. Ia berharap para atlet dapat memanfaatkan bonus tersebut secara bijak untuk masa depan.

“Kami berharap para atlet bisa mengelola bonus ini dengan baik, sehingga bermanfaat baik saat masih aktif maupun setelah pensiun,” katanya.

Rima menambahkan, apresiasi dari pemerintah diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet menghadapi Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Saat ini, para atlet telah menjalani pemusatan latihan. “Penghargaan ini tentu akan menambah semangat atlet yang akan memperkuat Indonesia di Asian Para Games Nagoya,” ujarnya.

BERSYUKUR

Salah satu atlet boccia peraih dua emas, Gischa Zayana, mengaku bersyukur atas bonus yang diterima menjelang Lebaran dan berencana menggunakannya untuk investasi jangka panjang. “Alhamdulillah senang, apalagi di momen Lebaran. Bonus ini mau dipakai untuk investasi masa depan,” kata Gischa.

Hal serupa disampaikan atlet para atletik, Taufik Abdul Karim, yang meraih tiga emas di klasifikasi T10. Ia mengaku terkejut dengan pencairan bonus tersebut. “Kaget, tiba-tiba bonus cair. Alhamdulillah senang sekali. Insya Allah akan digunakan untuk investasi dan masa depan anak-anak,” ujarnya.

Taufik menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan prestasi di Asian Para Games 2026. “Ini menambah semangat saya untuk berlatih lebih maksimal dan meraih prestasi lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, mengucapkan selamat atas capaian kontingen Indonesia di Thailand. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet berprestasi.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perjuangan para atlet sekaligus menjadi motivasi untuk terus berprestasi,” ujar Erick. (E-2)