Saat Keheningan Nyepi Bertemu dengan Gema Takbir, Potret Indah Toleransi Bali

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Tahun 2026 menjadi catatan sejarah yang istimewa bagi kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Bali. Berdasarkan kalender astronomi dan penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, malam takbiran menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 19 Maret 2026. Tanggal tersebut bertepatan persis dengan hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948.
Pertemuan dua momen besar ini—keheningan total Nyepi dan gegap gempita Malam Takbiran—menjadi ujian sekaligus bukti nyata betapa kuatnya akar toleransi di Pulau Dewata. Di tengah sunyinya Catur Brata Penyepian, umat Muslim di Bali tetap merayakan kemenangan dengan cara yang sangat khidmat dan penuh penghormatan terhadap tradisi lokal.
Bagi warga Muhammadiyah di Bali, malam takbiran tahun ini dijalankan dengan protokol khusus. Berdasarkan imbauan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bali dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pelaksanaan takbiran dilakukan tanpa menggunakan pengeras suara luar dan tanpa konvoi kendaraan.
Gema takbir dilakukan di dalam masjid atau rumah masing-masing dengan volume suara yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhusyukan umat Hindu yang sedang melaksanakan Amati Geni (tidak menyalakan api/cahaya) dan Amati Lelanguan (tidak mengadakan hiburan).
Untuk memastikan kedua ibadah berjalan beriringan tanpa gesekan, otoritas terkait di Bali telah menetapkan beberapa poin kesepakatan:
Fenomena ini bukan sekadar kebetulan kalender, melainkan pesan kuat tentang moderasi beragama. Nyepi mengajarkan manusia untuk melakukan introspeksi diri dalam keheningan, sementara Takbiran adalah ekspresi syukur atas kemenangan melawan hawa nafsu. Keduanya memiliki muatan spiritual yang sama: pengendalian diri.
Shalat Idul Fitri 2026 jatuh pada tanggal 20 Maret, tepat setelah masa Nyepi berakhir pada pukul 06.00 WITA. Ibadah shalat Id tetap bisa dilaksanakan secara normal di lapangan atau masjid setelah waktu tersebut.
Pecalang tetap bertugas menjaga lingkungan sesuai aturan adat, sementara tokoh agama Muslim memastikan jamaah mengikuti kesepakatan bersama terkait volume suara dan penggunaan cahaya.
Seluruh pasar, toko, dan mal di Bali tutup total selama Nyepi. Warga diimbau menyelesaikan belanja kebutuhan Idul Fitri maksimal dua hari sebelum Nyepi dimulai.
|Kegiatan
|Protokol Nyepi 2026
|Malam Takbiran
|Hanya di dalam masjid/rumah, tanpa pengeras suara luar.
|Cahaya Masjid
|Minimalis (tidak mencolok ke luar).
|Mobilisasi Massa
|Dilarang (Amati Lelunganan).
|Shalat Idul Fitri
|Dilaksanakan normal setelah pukul 06.00 WITA (20 Maret).
