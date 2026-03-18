Ansor Bawean Sentuh Warga Duafa

Distribusi bantuan dari PC GP Ansor Bawean kepada anak yatim dan kaum duafa.(DOK PC GP ANSOR BAWEAN)

Semangat berbagi di bulan Ramadan kembali ditunjukkan oleh PC GP Ansor Bawean melalui kegiatan sosial yang menyasar langsung masyarakat yang membutuhkan. Bersama Yayasan Akademi Nusantara Bersatu sebagai sponsor utama, aksi tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi ratusan warga.

Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 17 Maret 2026 dan dipusatkan di Gedung PCNU Bawean. Sejak sore, lokasi acara dipenuhi kader Ansor, Banser, serta warga sekitar yang turut merasakan suasana kebersamaan. Momentum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan rangkaian kegiatan sosial yang sarat nilai kepedulian.

Dalam satu agenda terpadu, panitia membagikan 500 paket takjil kepada masyarakat, memberikan santunan kepada 30 anak yatim, serta menyalurkan 82 paket sembako bagi kaum duafa. Sebagai simbol dimulainya distribusi bantuan, lima paket sembako diserahkan langsung saat buka puasa bersama di Gedung PCNU Bawean. Momen itu menjadi penegas bahwa solidaritas sosial hadir secara konkret.

Komitmen untuk membantu tidak berhenti pada acara utama. Distribusi bantuan juga dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga. Sebanyak 30 paket sembako disalurkan secara door to door oleh PAC GP Ansor Sangkapura. Di wilayah PAC GP Ansor Lebak, Tambak, dan Daun masing-masing lima paket turut dibagikan. Sementara itu, 30 paket lainnya disalurkan di wilayah PAC GP Ansor Kepuhteluk.

Pendekatan dari rumah ke rumah dipilih agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak sekaligus memperkuat silaturahmi antara kader Ansor dan masyarakat. Interaksi langsung ini menjadi nilai tambah karena menghadirkan sentuhan personal dalam setiap penyaluran bantuan.

Peran Yayasan Akademi Nusantara Bersatu terlihat signifikan dalam terselenggaranya kegiatan tersebut. Dukungan penuh yang diberikan membuat seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Yayasan ini tidak sekadar mendukung secara materiil, tetapi turut menjadi penggerak utama dalam aksi sosial tersebut.

Ketua PC GP Ansor Bawean, Sahabat Nanang Qosim, menegaskan bahwa kehadiran organisasi di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen moral.

“Ber-Ansor bukan hanya soal menjaga tradisi dan ulama, tetapi juga memastikan kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Bersama Yayasan Akademi Nusantara Bersatu, kita ingin menunjukkan bahwa kepedulian itu nyata dan harus terus hidup.”

Kegiatan ini sekaligus menjadi gambaran bahwa semangat gotong royong di Pulau Bawean tetap terjaga. Partisipasi aktif pemuda Ansor dan Banser menghadirkan harapan sekaligus memperkuat jalinan solidaritas sosial. Raut bahagia dan ungkapan terima kasih dari para penerima bantuan menjadi bukti bahwa kepedulian sekecil apa pun memiliki arti besar bagi mereka yang membutuhkan.

Aksi sosial tersebut bukan sekadar agenda rutin Ramadan, melainkan refleksi nyata bahwa kebersamaan dan kepedulian masih menjadi kekuatan utama masyarakat Bawean.