Gubernur Jawa Barat Serahkan Bantuan untuk Korban Longsor Desa Cibogo Lembang

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan bantuan Rp10 juta per kepala keluarga bagi korban longsor di Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain memberikan bantuan berupa uang, gubernur juga sedang menyiapkan rumah untuk relokasi korban longsor.

“Warga yang kena bencana pada Mei 2025 lalu sedang kita siapkan rumah karena di situ ada lima rumah yang longsor dan mereka terlantar,” tutur KDM kemarin.

Saat ini, tanah yang akan menjadi tempat pembangunan rumah sedang disiapkan. Gubernur telah menginstruksikan kepala desa untuk mencari tanah tersebut.

Selama ini, warga terdampak longsor tinggal di rumah orang lain atau mengontrak rumah.

Selain memberikan bantuan kepada warga terdampak tanah longsor, Dedi juga memberikan uang “kadeudeuh” kepada pemilik jongko di jalur wisata Subang, khususnya yang berada di Cilumber RW 04, 07 dan Cilumber RW 12 serta jongko Ciburial RW 01 dengan besaran yang bervariasi.

“Kita bersihkan dulu. Kita kasih contoh mulai dari Subang. Nanti akan terus sampai Ledeng dan jumlahnya bisa ratusan,” sambungnya. (E-2)