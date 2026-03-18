Telkomsel Hadirkan Program Loyalitas di Berbagai Merchant di Kalsel

Telkomsel menghadirkan program loyalitas melalui penukaran Poin Telkomsel.(MI/Denny Susanto)

TELKOMSEL menghadirkan program loyalitas melalui penukaran Poin Telkomsel untuk mendapatkan potongan harga di beberapa merchant di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelanggan setia dapat menikmati berbagai produk dan layanan unggulan, seperti fashion, perhotelan, food and beverage, optik, pendidikan, hingga olahraga.

Manager Mobile Consumer Branch Telkomsel Banjarmasin, Arif Rahman Hakim, Selasa (17/3) mengatakan, Telkomsel Poin merupakan apresiasi kami kepada pelanggan setia sebagai wujud penghargaan atas loyalitas pelanggan khususnya di Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan layanan Telkomsel. "Melalui Poin yang dimiliki pelanggan dapat ditukarkan dengan berbagai reward menarik. Proses penukaran Poin Telkomsel di beberapa merchant dapat dilakukan langsung di lokasi masing-masing merchant melalui keyword SMS atau melalui aplikasi MyTelkomsel Super App.

Pelanggan Telkomsel dapat melakukan pengecekan Poin Telkomsel yang dimiliki serta informasi lengkap merchant yang ada di Kalimantan Selatan melalui aplikasi MyTelkomsel Super App. Sebagai persembahan spesial di momen Ramadan, juga dihadirkan paket bundling spesial Azelia Scarf (Ramadan Series La Sabellè) dengan spesial gift SIMPATI Prayer Beads dari Telkomsel, mulai dari harga Rp419 ribu termasuk kuota hingga 175GB.

Baca juga : Travelling Menjadi Bagian tak Terpisahkan dari Gaya Hidup

Pelanggan Telkomsel di Kalimantan Selatan dapat melakukan registrasi open pre-order melalui tautan tsel.id/SIMPATIxLaSabelle, promo ini berlaku hingga 30 April 2026.

Sepanjang Ramadan, pelanggan juga dapat mengikuti rangkaian program loyalitas Telkomsel lain, seperti: Undi Undi Hepi berhadiah paket Umroh, Toyota Zenix dan iPhone 17, Cuan Hepi untuk diskon buka puasa di banyak merchant favorit hingga Rp50 ribu, Kamis Kenyang untuk Express Bowl hanya Rp10 ribu di Solaria setiap Kamis, Jumat Nomat untuk nonton hemat dengan tiket hanya Rp10 ribu setiap Jumat, Donasi Hepi, berdonasi dengan Poin untuk renovasi masjid dan buka puasa bagi saudara-saudara kita korban bencana di Sumatra.

Program-program loyalitas Telkomsel Poin memberikan lebih banyak pilihan untuk berbagi, mendapatkan keuntungan, dan menikmati momen Ramadan. Informasi lengkap tersedia di www.telkomsel.com. Telkomsel Poin adalah program loyalitas yang ditujukan untuk seluruh pelanggan Telkomsel Halo, Telkomsel PraBayar, dan IndiHome sejak pertama kali menggunakan Telkomsel.

Telkomsel Poin akan didapatkan setelah melakukan pembelian atau penggunaan lainnya, tanpa minimum transaksi. Setiap pembelian paket, penggunaan pulsa di luar paket, dan pembayaran tagihan bulanan dengan kelipatan Rp100 akan mendapatkan 1 Telkomsel Poin. Telkomsel Poin berlaku hingga 31 Desember pukul 23.59 WIB setiap tahunnya, sedangkan jumlah Telkomsel Poin dapat dilihat pada menu utama aplikasi MyTelkomsel atau melalui UMB *700#. (E-2)