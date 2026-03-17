Vista Land Group Raih Penghargaan Best Developer KPR Subsidi 2026

VISTA Land Group mencatat kinerja apik di sektor perumahan subsidi dengan meraih penghargaan Best Developer KPR Subsidi 2026 dalam ajang Developer Gathering 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Nasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pengembang yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan sektor perumahan nasional, khususnya dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.

General Manager Vista Land Group Ardian Hendra menyatakan penghargaan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek perumahan subsidi yang telah dikembangkan perusahaan selama hampir dua dekade.

Menurutnya, sejak sekitar 18 tahun lalu, Vista Land Group berkomitmen menghadirkan hunian subsidi dengan kualitas yang tetap terjaga, mulai dari konstruksi bangunan, desain, hingga pengembangan infrastruktur kawasan dan fasilitas lingkungan.

“Rumah dibangun untuk dihuni dalam jangka panjang, sehingga aspek keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas utama,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk rumah subsidi yang ditawarkan, baik dari sisi legalitas, kemudahan proses, maupun kualitas bangunan.

Saat ini, Vista Land Group mengembangkan puluhan proyek perumahan yang tersebar di lebih dari 30 lokasi, termasuk kawasan Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang, hingga Semarang.

Perusahaan juga mencatat telah menyerahterimakan lebih dari 60.000 unit rumah kepada masyarakat. Sepanjang 2025, Vista Land Group berhasil menyerahkan lebih dari 5.000 unit rumah, dan pada 2026 menargetkan pertumbuhan pembangunan serta serah terima sekitar 10 hingga 30 persen.

Dari target tersebut, sekitar 30 persen merupakan rumah komersial yang dikembangkan melalui entitas afiliasi perusahaan.

Di sisi lain, kebutuhan rumah subsidi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan berbagai estimasi, angka backlog perumahan mencapai sekitar 9,6 juta hingga 15 juta unit.

Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR Subsidi dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penghargaan yang diraih, Vista Land Group berharap dapat terus memperluas pembangunan hunian terjangkau sekaligus meningkatkan kualitas kawasan perumahan yang dikembangkan. (E-2)