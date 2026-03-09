Vista Land Group Rebut Predikat Pengembang Rumah Subsidi Terbaik Versi BTN

Vista Land meraih penghargaan pengembangan perumahan subsidi terbaik dari Bank BTN.(Dok.Istimewa)

VISTA Land Group kembali menorehkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang penghargaan yang digelar oleh Bank Tabungan Negara.

Dalam acara BTN Awards 2025 yang berlangsung di Jakarta, Vista Land dinobatkan sebagai grup developer nomor 1 mengembangkan rumah subsidi (The Best Group Subsidized Housing Developer 2025) setelah mencatat realisasi akad kredit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih dari 4.000 unit sepanjang 2025.

Capaian tersebut disebut sebagai yang terbesar atau nomor 1 secara nasional untuk kategori grup pengembang. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Vista Land Group, Esther Kristiany Hadi.

Esther mengatakan, penghargaan dari BTN menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada masyarakat.

“Vista Land bersyukur atas penghargaan dari BTN ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang dan meningkatkan kualitas produk serta layanan ke depannya,” ujar Esther di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pencapaian tersebut juga tidak lepas dari dukungan BTN yang terus melakukan transformasi layanan sehingga proses pembiayaan rumah subsidi menjadi semakin cepat dan efisien.

Ajang BTN Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi bank tersebut kepada para mitra pengembang yang dinilai berkontribusi besar dalam menyalurkan pembiayaan, salah satunya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komitmen Bangun Rumah untuk MBR

Esther menegaskan, Vista Land Group akan terus berkomitmen untuk menghadirkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Menurut dia, kebutuhan hunian terjangkau masih sangat besar, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga seperti Jabodetabek. Karena itu, perusahaan akan terus berperan aktif dalam pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian rakyat.

“Vista Land berkomitmen untuk terus hadir membangun dan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta turut menyukseskan program pemerintah, 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Esther juga menilai sektor properti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri perumahan memiliki keterkaitan dengan banyak sektor lain, mulai dari bahan bangunan, logistik, jasa konstruksi hingga sektor pembiayaan.

Menurutnya, aktivitas pembangunan perumahan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian karena melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja. “Bisnis properti seperti lokomotif perekonomian. Ketika sektor ini bergerak, banyak industri lain ikut tumbuh,” kata Esther.

Ke depan, Vista Land Group akan terus memperluas pengembangan proyek perumahan sekaligus menjaga kualitas hunian yang dibangun agar masyarakat dapat memperoleh rumah yang layak, nyaman, dan terjangkau. (E-2)