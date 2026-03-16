Langkah Menjaga Kesehatan dan Keuangan Keluarga Usai Lebaran

Momentum penerimaan THR dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat kondisi keuangan keluarga.(Dok.Sun Life Indonesia)

PERAYAAN Idul Fitri menjadi momen kebersamaan bagi banyak keluarga setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan. Tradisi mudik, berkumpul bersama keluarga, serta menikmati berbagai hidangan khas Lebaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan tersebut. Namun, setelah masa libur berakhir, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk kembali menyesuaikan diri dengan rutinitas sehari-hari, baik dari sisi kesehatan maupun kondisi keuangan keluarga.

Sejumlah langkah dinilai penting dilakukan agar keluarga tetap sehat dan siap secara finansial setelah melewati masa perayaan Lebaran. Penyesuaian gaya hidup, mulai dari pola makan hingga pengelolaan keuangan, menjadi faktor yang menentukan kesiapan keluarga menghadapi aktivitas setelah libur panjang.

Salah satu langkah yang dianjurkan adalah mengembalikan pola makan secara bertahap. Selama Lebaran, masyarakat umumnya mengonsumsi berbagai makanan tinggi lemak, gula, dan santan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan jika tidak segera diimbangi dengan pola makan yang lebih seimbang.

Masyarakat disarankan mulai memperbanyak konsumsi sayuran, buah, dan air putih untuk membantu tubuh menyesuaikan kembali metabolisme setelah masa perayaan. Pola makan seimbang juga membantu memulihkan energi tubuh sehingga aktivitas harian dapat kembali berjalan normal.

Selain pola makan, kebutuhan istirahat yang cukup juga menjadi perhatian penting. Perjalanan mudik yang panjang dan melelahkan kerap menyebabkan kelelahan fisik bagi banyak orang. Oleh karena itu, waktu istirahat yang memadai diperlukan agar stamina tubuh dapat pulih sepenuhnya sebelum kembali menjalani aktivitas kerja maupun sekolah.

Setelah kondisi tubuh mulai pulih, aktivitas fisik ringan juga dianjurkan untuk membantu menjaga kebugaran. Kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, atau olahraga ringan dapat membantu tubuh kembali aktif setelah masa libur yang relatif lebih santai.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah melakukan pemeriksaan kesehatan apabila tubuh masih mengalami kelelahan atau muncul gejala tertentu. Pemeriksaan sejak dini dinilai dapat membantu mendeteksi potensi gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat.

Selain aspek kesehatan, pengelolaan kondisi finansial keluarga setelah Lebaran juga menjadi perhatian. Pengeluaran yang meningkat selama Ramadan dan Lebaran sering kali memengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.

MANFAATKAN THR

Chief Client and Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, mengatakan momentum penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat kondisi keuangan keluarga.

“THR sejatinya adalah kesempatan langka untuk memperkuat struktur keuangan keluarga. Dengan membaginya secara cerdas untuk kewajiban agama, melunasi utang, merayakan Lebaran, membangun tabungan, dan melengkapi perlindungan, Anda memastikan bukan hanya Lebaran yang meriah tetapi juga masa depan yang lebih tenang,” kata Maika.

Ia menambahkan, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan keluarga adalah menyiapkan perlindungan finansial untuk menghadapi risiko di masa depan, termasuk melalui perlindungan terhadap penyakit kritis.

Menurut dia, perlindungan tersebut dapat membantu keluarga menghadapi kemungkinan biaya kesehatan yang besar apabila terjadi kondisi medis serius.

Dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesiapan finansial, keluarga diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas setelah Lebaran dengan kondisi yang lebih siap.

Penyesuaian pola hidup setelah masa perayaan dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menikmati kebersamaan selama Lebaran, tetapi juga mampu melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan kondisi tubuh yang sehat serta keuangan keluarga yang lebih terkelola. (E-2)