Ramadan Sehat, Baznas Berikan Layanan Kesehatan Gratis pada Mustahik di Kepri

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui program Rumah Sehat Baznas (RSB) Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya mustahik di Kepulauan Riau.

Pemeriksaan gratis yang diikuti oleh 50 penerima manfaat ini dilakukan di Aula Wan Sri Beni Kepulauan Riau. Adapun pemeriksaan kesehatan sendiri bertujuan memantau tingkat kesehatan masyarakat Kepri dan menginformasikan cara pengobatan melalui konsultasi dokter.

Deputi II Baznas RI, Imdadun Rahmat, mengatakan, program layanan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari ikhtiar Baznas untuk meningkatkan kesehatan mustahik, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat lebih aware dengan kesehatannya dan dapat melakukan pencegahan serta pengobatan yang tepat setelah mendapatkan pemeriksaan langsung oleh dokter,” ujar Imdadun dalam keterangannya, Senin (16/3).

Selain itu, Imdadun juga ingin memastikan masyarakat Kepri benar-benar merasakan langsung manfaat kehadiran RSB di lingkungan mereka. Sehingga mereka yang tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit atau klinik kesehatan, bisa dengan gratis melakukan pemeriksaan melalui dokter-dokter terbaik Baznas yang berada di Kepri.

Imdadun menambahkan, kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena kondisi kesehatan yang menurun sering kali berdampak pada meningkatnya beban ekonomi keluarga.

“Kesehatan yang buruk secara langsung meningkatkan pengeluaran dan menurunkan produktivitas, sehingga seringkali menyebabkan keluarga jatuh ke dalam kemiskinan apalagi jika penyakitnya itu tergolong berat, karena itu Baznas hadir untuk mencegah itu semua,” terangnya.

Hingga saat ini, Baznas telah memiliki sebanyak 38 unit Rumah Sehat Baznas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Baznas juga memiliki dua layanan kesehatan bergerak RSB dalam bentuk Ambulans Laut (kapal) yang masing-masing beroperasi di wilayah kepulauan Sangihe dan Talaud. Kehadiran dua unit RSB Bergerak ini merupakan inovasi Baznas dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan pesisir yang sulit dijangkau oleh fasilitas. (H-2)