Ramadan on Campus Harkat Negeri: Kampus Didorong Perkuat Peran dalam Menjaga Demokrasi

Rektor UHN, Sudirman Said dan jurnalis senior, Budiman Tanuredjo.(MI/Supardji Rasban)

UNIVERSITAS Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, kembali menggelar Seri Kajian Ramadan ke-3 bertajuk “Ramadan on Campus: Memperkokoh Peran Kampus dalam Konsolidasi Civil Society untuk Menjaga Demokrasi.” Kegiatan ini menghadirkan Budiman Tanuredjo, jurnalis senior sebagai narasumber utama. Acara ini berlangsung di aula kampus Mataram, UHN.

Budiman menekankan pentingnya peran kampus dalam membentuk kepemimpinan publik yang berintegritas menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Menurutnya, generasi yang saat ini berada di bangku perguruan tinggi akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

“Generasi pendiri republik lahir dari krisis. Generasi Indonesia 2045 lahir dari kampus hari ini. Pertanyaannya, apakah mereka akan menjadi politisi biasa atau negarawan,” ujar Budiman, melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (13/3).

Budiman berpandangan negarawan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari kegelisahan intelektual dan keberanian moral untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Karena itu, kampus harus menjadi ruang yang memelihara tradisi berpikir kritis dan diskusi yang sehat.

Budiman juga mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan penguatan berbagai institusi penting, mulai dari supremasi hukum, meritokrasi dalam kepemimpinan, kaderisasi partai politik yang sehat, hingga mekanisme checks and balances yang kuat.

“Kampus harus berani mengkritik kekuasaan tanpa menjadi partisan, menjadi suara nurani ketika hukum dilemahkan, dan membela prinsip, bukan figur,” tegas Budiman.

TINGKATKAN KUALITAS

Rektor UHN, Sudirman Said, menyampaikan komitmen kampus untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat pembentukan karakter mahasiswa. Pihaknya ingin membuktikan bahwa kampus di kota lapis kedua juga mampu menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi.

“Kami di Harkat Negeri bertekad lebih sering menggunakan kata meskipun. Meskipun berada di kota second tier, kami percaya mutu pendidikan di sini akan menuju kelas satu,” ujar Sudirman Said.

Sudirman menyebut Harkat Negeri tengah diarahkan menjadi applied university yang menekankan penguatan keterampilan serta pengembangan soft skill mahasiswa.

“Kami ingin menekan pengembangan soft skill. Ketika seseorang memiliki mental dan kemampuan interpersonal yang kuat, mereka akan mampu bertahan di mana pun,” jelas Sudirman Said.

PERLUAS JEJARING AKADEMIK

Menurut Sudirman Said, UHN juga mulai memperluas jejaring akademik global, di antaranya dengan rencana kerja sama pengembangan pendidikan kesehatan bersama Harvard Medical School serta kolaborasi akademik dengan Kyoto University melalui Prof. Okamoto dari Southeast Asian Studies.

“Diskusi mengenai peran kampus dalam demokrasi ini juga mengingatkan kembali pemikiran Mohammad Hatta mengenai tanggung jawab moral kaum intelektual. Dalam bukunya Tanggung Djawab Moril Kaum Inteligensia, Hatta menegaskan bahwa kaum intelektual tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan bangsa. Seorang akademisi, menurutnya, memiliki tanggung jawab intelektual sekaligus moral karena ilmu pada akhirnya bertujuan mencari dan membela kebenaran,” paparnya.

Menurut Sudirman Said, Hatta juga menekankan bahwa kaum intelegensia adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak dapat menyerahkan sepenuhnya urusan publik kepada mereka yang memegang kekuasaan.

Melalui forum Ramadan on Campus ini, kami berharap kampus dapat terus menjadi ruang dialog kritis sekaligus tempat lahirnya pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral untuk menjaga demokrasi Indonesia,” pungkas mantan Menteri ESDM itu. (E-2)