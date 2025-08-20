Sudirman Said dan Pejabat Struktural Universitas Harkat Negeri (UHN) Resmi Dilantik

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
UNIVERSITAS Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, resmi melantik Sudirman Said, sebagai rektor untuk periode 2025-2029. Pelantikan yang berlangsung di aula kampus setempat pada Rabu (20/8) ini menandai dimulainya era baru bagi UHN setelah transformasi dari penggabungan Politeknik Harapan Bersama dan STMIK YMI Tegal.
Sebagai rektor UHN, Sudirman Said memiliki visi untuk menjadikan UHN sebagai universitas berskala nasional dan internasional, dengan fokus pada kualitas pengajaran dan penelitian.
“UHN berencana untuk meningkatkan ilmu terapan dan menjalin kerja sama dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja,” ujar Sudirman Said.
Sudirman Said menyebut UHN memiliki potensi untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian maritim, mengingat lokasi strategisnya di Tegal.
“Dengan pelantikan pejabaat struktural ini, UHN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan dan penelitian, khususnya di wilayah Tegal dan juga sekitarnya,” terang Sudirman Said.
Mantan Menteri BUMN ini menjelaskan berubahnya gabungan Politeknik Harapan Bersama dan STMIK YMI Tegal menjadi UHN, berdasarkan SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 624/B/O/2025 yang terbit 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa proses pengurusan izin universitas berjalan transparan dengan sistem berbasis teknologi informasi. “Saya mengapresiasi dukungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dirjen Pendidikan Tinggi, serta Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Prof. Aisyah Endah Palupi,” pungkasnya. (E-2)
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Sudirman Said resmi dilantik menjabat sebagai Rektor UHN Tegal, di aula kampus setempat di Kota Tegal, Sabtu (9/8/2025).
Pemerintah harus tegas dalam menyikapi kasus korupsi yang terjadi di tubuh PT Pertamina, dengan menggantinya dengan orang-orang yang berkompeten dan bersih.
ATURAN dan kesepakatan di dalam gerakan kepalangmerahan menyebut di setiap negara hanya mengenal satu organisasi kepalangmerahan.
Program yang ditawarkan pasangan calon tunggal bupati dan wakil bupati Brebes, Jawa Tengah, Paramitha Widya Kusuma-Wurja, sangat realistis dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Brebes.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved