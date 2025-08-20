Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Sudirman Said dan Pejabat Struktural Universitas Harkat Negeri (UHN) Resmi Dilantik

Suparji Rasban
20/8/2025 22:28
Sudirman Said dan Pejabat Struktural Universitas Harkat Negeri (UHN) Resmi Dilantik
Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Sudirman Said.(MI/Supardji Rasban)


UNIVERSITAS Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, resmi melantik Sudirman Said, sebagai rektor untuk periode 2025-2029. Pelantikan yang berlangsung di aula kampus setempat pada Rabu (20/8) ini menandai dimulainya era baru bagi UHN setelah transformasi dari penggabungan Politeknik Harapan Bersama dan STMIK YMI Tegal. 

Sebagai rektor UHN, Sudirman Said memiliki visi untuk menjadikan UHN sebagai universitas berskala nasional dan internasional, dengan fokus pada kualitas pengajaran dan penelitian. 

“UHN berencana untuk meningkatkan ilmu terapan dan menjalin kerja sama dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja,” ujar Sudirman Said. 

Baca juga : Sudirman Said Sebut Bebasnya Setnov Bukti Indonesia belum Merdeka dari Koruptor

Sudirman Said menyebut UHN memiliki potensi untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian maritim, mengingat lokasi strategisnya di Tegal. 

“Dengan pelantikan pejabaat struktural ini, UHN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan dan penelitian, khususnya di wilayah Tegal dan juga sekitarnya,” terang Sudirman Said. 

Mantan Menteri BUMN ini menjelaskan berubahnya gabungan Politeknik Harapan Bersama dan STMIK YMI Tegal menjadi UHN, berdasarkan SK Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 624/B/O/2025 yang terbit 31 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa proses pengurusan izin universitas berjalan transparan dengan sistem berbasis teknologi informasi. “Saya mengapresiasi dukungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dirjen Pendidikan Tinggi, serta Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah Prof. Aisyah Endah Palupi,” pungkasnya. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Heryadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved