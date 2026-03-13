Jadwal Buka Puasa Bangkalan 13-16 Maret 2026 dan Imsakiyah Ramadan

Headline
Memasuki fase krusial di akhir bulan Ramadan 1447 H, tepatnya pada periode 13 hingga 16 Maret 2026, warga Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal ibadah harian. Berikut adalah panduan waktu imsakiyah dan buka puasa resmi untuk membantu Anda mengoptimalkan ibadah di sepuluh malam terakhir.
|Hari/Tanggal
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Maghrib
|Isya
|Jumat, 13 Maret 2026
|04:09 WIB
|04:19 WIB
|11:42 WIB
|17:46 WIB
|18:55 WIB
|Sabtu, 14 Maret 2026
|04:09 WIB
|04:19 WIB
|11:42 WIB
|17:46 WIB
|18:55 WIB
|Minggu, 15 Maret 2026
|04:09 WIB
|04:19 WIB
|11:41 WIB
|17:45 WIB
|18:54 WIB
|Senin, 16 Maret 2026
|04:09 WIB
|04:19 WIB
|11:41 WIB
|17:45 WIB
|18:54 WIB
Bagi masyarakat Bangkalan, periode 13-16 Maret 2026 ini bertepatan dengan malam-malam ganjil di akhir Ramadan (23-26 Ramadan 1447 H). Umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid serta menjaga waktu shalat fardhu secara berjamaah. Adzan Maghrib yang berkumandang pada pukul 17:45 - 17:46 WIB menjadi penanda penting untuk menyegerakan berbuka sesuai sunnah Rasulullah SAW.
Sumber Data: Bimas Islam Kemenag RI (Data diolah untuk wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur).
