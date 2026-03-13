Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Jadwal Buka Puasa Bangkalan 13-16 Maret 2026 dan Imsakiyah Ramadan

mediaindonesia.com
13/3/2026 16:46
Jadwal Buka Puasa Bangkalan 13-16 Maret 2026 dan Imsakiyah Ramadan
Ilustrasi(Antara)

Jadwal Adzan Maghrib, Shalat, dan Imsak Bangkalan 13-16 Maret 2026

Memasuki fase krusial di akhir bulan Ramadan 1447 H, tepatnya pada periode 13 hingga 16 Maret 2026, warga Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal ibadah harian. Berikut adalah panduan waktu imsakiyah dan buka puasa resmi untuk membantu Anda mengoptimalkan ibadah di sepuluh malam terakhir.

Hari/Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Maghrib Isya
Jumat, 13 Maret 2026 04:09 WIB 04:19 WIB 11:42 WIB 17:46 WIB 18:55 WIB
Sabtu, 14 Maret 2026 04:09 WIB 04:19 WIB 11:42 WIB 17:46 WIB 18:55 WIB
Minggu, 15 Maret 2026 04:09 WIB 04:19 WIB 11:41 WIB 17:45 WIB 18:54 WIB
Senin, 16 Maret 2026 04:09 WIB 04:19 WIB 11:41 WIB 17:45 WIB 18:54 WIB

Keutamaan Menjaga Waktu Shalat di Akhir Ramadan

Bagi masyarakat Bangkalan, periode 13-16 Maret 2026 ini bertepatan dengan malam-malam ganjil di akhir Ramadan (23-26 Ramadan 1447 H). Umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid serta menjaga waktu shalat fardhu secara berjamaah. Adzan Maghrib yang berkumandang pada pukul 17:45 - 17:46 WIB menjadi penanda penting untuk menyegerakan berbuka sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Informasi Tambahan:

  • Metode Perhitungan: Jadwal ini menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
  • Wilayah Sekitar: Untuk wilayah Kamal, Socah, dan Burneh, jadwal ini dapat digunakan secara langsung tanpa perbedaan waktu yang signifikan.

Sumber Data: Bimas Islam Kemenag RI (Data diolah untuk wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur).



Editor : Irvan Sihombing
