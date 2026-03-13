Jadwal Buka Puasa Manado 13 Maret 2026 dan Imsak Palu 14 Maret 2026

Ilustrasi(Antara)

Jadwal Buka Puasa Manado Hari Ini 13 Maret 2026 dan Imsak Palu 14 Maret 2026

Memasuki fase akhir Ramadan 1447 H, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah perlu memperhatikan jadwal ibadah agar dapat menjalankan puasa dengan sempurna. Berikut adalah rangkuman jadwal buka puasa untuk Manado hari ini serta jadwal imsak untuk Palu dan Manado pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Jadwal Buka Puasa Manado & Sulawesi Utara (13 Maret 2026) Bagi Anda yang berada di Kota Manado dan sekitarnya, berikut adalah waktu adzan maghrib untuk hari ini: Maghrib (Buka Puasa): 17:56 WITA

Isya: 19:04 WITA

Jadwal Imsak Sabtu, 14 Maret 2026

Untuk persiapan sahur esok hari, berikut adalah jadwal imsakiyah terbaru untuk dua kota besar di Sulawesi:

Wilayah Imsak Subuh Maghrib Kota Palu 04:42 WITA 04:52 WITA 18:16 WITA Kota Manado 04:23 WITA 04:33 WITA 17:56 WITA

Tips Menjaga Ibadah di Akhir Ramadan

Memasuki sepuluh malam terakhir Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah guna meraih malam Lailatul Qadar. Selain menjaga waktu sholat tepat waktu, pastikan nutrisi saat sahur dan berbuka tetap terjaga dengan mengonsumsi buah-buahan dan air putih yang cukup.

Penting: Jadwal ini disusun berdasarkan data Bimas Islam Kementerian Agama RI. Selisih waktu 1-2 menit mungkin terjadi tergantung pada lokasi spesifik Anda di wilayah tersebut.

