Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Buka Puasa Manado 13 Maret 2026 dan Imsak Palu 14 Maret 2026

mediaindonesia.com
13/3/2026 15:14
Jadwal Buka Puasa Manado 13 Maret 2026 dan Imsak Palu 14 Maret 2026
Ilustrasi(Antara)

Jadwal Buka Puasa Manado Hari Ini 13 Maret 2026 dan Imsak Palu 14 Maret 2026

Memasuki fase akhir Ramadan 1447 H, tepatnya pada Jumat, 13 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah perlu memperhatikan jadwal ibadah agar dapat menjalankan puasa dengan sempurna. Berikut adalah rangkuman jadwal buka puasa untuk Manado hari ini serta jadwal imsak untuk Palu dan Manado pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Jadwal Buka Puasa Manado & Sulawesi Utara (13 Maret 2026)

Bagi Anda yang berada di Kota Manado dan sekitarnya, berikut adalah waktu adzan maghrib untuk hari ini:

  • Maghrib (Buka Puasa): 17:56 WITA
  • Isya: 19:04 WITA

Jadwal Imsak Sabtu, 14 Maret 2026

Untuk persiapan sahur esok hari, berikut adalah jadwal imsakiyah terbaru untuk dua kota besar di Sulawesi:

Wilayah Imsak Subuh Maghrib
Kota Palu 04:42 WITA 04:52 WITA 18:16 WITA
Kota Manado 04:23 WITA 04:33 WITA 17:56 WITA

Tips Menjaga Ibadah di Akhir Ramadan

Memasuki sepuluh malam terakhir Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan intensitas ibadah guna meraih malam Lailatul Qadar. Selain menjaga waktu sholat tepat waktu, pastikan nutrisi saat sahur dan berbuka tetap terjaga dengan mengonsumsi buah-buahan dan air putih yang cukup.

Penting: Jadwal ini disusun berdasarkan data Bimas Islam Kementerian Agama RI. Selisih waktu 1-2 menit mungkin terjadi tergantung pada lokasi spesifik Anda di wilayah tersebut.

FAQ - People Also Ask

  • Jam berapa buka puasa di Manado hari ini? Buka puasa di Manado hari ini, 13 Maret 2026, jatuh pada pukul 17:56 WITA.
  • Kapan imsak di Palu besok? Imsak di Kota Palu pada Sabtu, 14 Maret 2026 adalah pukul 04:42 WITA.
  • Apakah waktu imsak Manado dan Palu berbeda? Ya, terdapat perbedaan waktu sekitar 19 menit antara Manado (04:23 WITA) dan Palu (04:42 WITA).



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved