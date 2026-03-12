Safari Ramadan PSI, Kaesang Pangarep Minta Wejangan Kiai Yasin Nawawi

Agenda ini menjadi bagian dari kegiatan silaturahmi Ramadan sekaligus momentum spiritual bagi jajaran partai.(Dok. Istimewa)

KETUA Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melanjutkan rangkaian Safari Ramadan PSI dengan mengunjungi Pondok Pesantren An-Nur pimpinan KH Yasin Nawawi di Bantul, Yogyakarta, Rabu (11/3) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Kaesang hadir bersama Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta jajaran DPW PSI Yogyakarta. Agenda ini menjadi bagian dari kegiatan silaturahmi Ramadan sekaligus momentum spiritual bagi jajaran partai.

Di hadapan Kiai Yasin Nawawi, Kaesang meminta doa restu agar PSI tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan aktivitas politik.

"Niat kami meminta doa restu, doa restunya supaya kami berjalannya lebih baik, jalannya lebih lurus, tidak belok-belok. Kalaupun ada yang belok-belok kami meminta saran dari Pak Kiai," ujar Kaesang.

Selain itu, ia juga memohon doa bagi seluruh kader PSI yang saat ini turut berjuang bersama partai.

"Jadi gitu Pak Kiai, sekali lagi kami mohon doa restunya serta doa untuk teman-teman PSI," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali menegaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan tersebut bukan agenda konsolidasi politik. Ia menyampaikan kunjungan tersebut lebih difokuskan pada perjalanan spiritual dan upaya mendekatkan diri kepada alim ulama.

"Pak Kiai seperti yang disampaikan Mas Ketum tadi perjalanan kami kali ini adalah perjalanan spiritual, kalau bisa saya sampaikan ini bukan konsolidasi politik," imbuhnya. (I-1)