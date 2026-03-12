PSIM Yogyakarta Ditahan Persijap Jepara 2-2, Gol Persijap Dianulir VAR

Pemarin PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara berduel.(Dok.Istimewa)

PERTANDINGAN antara PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara pada pekan ke-25 Liga Superleague berakhir imbang 2-2 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3) malam. Laga berlangsung sengit sejak awal hingga akhir dengan kedua tim saling melancarkan serangan.

Tim tamu Persijap Jepara langsung membuka keunggulan cepat pada menit ketiga melalui tendangan keras Borja Martinez yang menembus gawang PSIM. Gol tersebut membuat Persijap unggul 1-0.

Meski tertinggal, PSIM Yogyakarta mampu merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-16 ketika umpan Rafinha berhasil dimanfaatkan Emmanuel Vidal untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

PSIM kemudian berbalik unggul pada menit ke-37. Berawal dari pergerakan Abiyoso di sisi kiri yang mengirim umpan silang ke depan gawang, Ze Valente mencetak gol dengan tendangan tumit yang mengecoh kiper Persijap, Ardiansyah. Skor berubah menjadi 2-1 untuk tuan rumah.

Pertandingan babak pertama sempat terhenti beberapa saat akibat salah satu lampu stadion padam. Setelah perbaikan dilakukan, laga kembali dilanjutkan hingga turun minum dengan keunggulan PSIM 2-1.

Memasuki babak kedua, Persijap tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Sementara PSIM juga beberapa kali menciptakan peluang berbahaya.

Pada menit ke-58, PSIM hampir menambah keunggulan melalui sepakan keras Sheva Sanggasi dari luar kotak penalti. Namun bola hanya membentur mistar gawang Persijap.

Persijap akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-64. Borja Martinez memberikan umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Iker Guarrotxena sehingga skor berubah menjadi 2-2.

Laga semakin memanas menjelang akhir pertandingan. Persijap sempat mencetak gol pada menit ke-78 melalui Borja Martinez yang memanfaatkan kemelut di depan gawang PSIM. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah pemeriksaan VAR menunjukkan Borja berada dalam posisi offside.

Hingga waktu normal dan tambahan waktu berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun ditutup dengan skor imbang 2-2.

Hasil ini membuat PSIM Yogyakarta yang dijuluki Laskar Mataram berada di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 25 pertandingan, hasil sembilan kemenangan, 11 kali imbang, dan lima kekalahan.

Sementara itu Persijap Jepara atau Laskar Kalinyamat berada di posisi ke-14 dengan 21 poin dari lima kemenangan, enam hasil imbang, dan 14 kekalahan.

“Pertandingan berjalan sangat ketat dan kedua tim sama-sama bermain terbuka. Kami berusaha memaksimalkan setiap peluang yang ada,” ujar salah satu pemain PSIM seusai pertandingan.

Sementara itu pihak Persijap menilai timnya sudah tampil maksimal meski gagal membawa pulang kemenangan. “Kami sebenarnya sempat mencetak gol ketiga, tetapi dianulir karena offside. Hasil imbang tetap kami syukuri karena pertandingan berlangsung sangat sulit,” kata perwakilan Persijap. (E-2)