Wakili Cnior, Yessy Gusman Berbagi Santunan Ramadan di Tunanetra Pertunas Tangsel

Mewakili komunitas Cnior, Yessy Gusman berbagi santunan Ramadan.(Dok.Istimewa)

MEWAKILI komunitas artis Cnior, Yessy Gusman mengunjungi sekaligus berbagi santunan Ramadhan pada komunitas tunanetra Pertunas di Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/3). Santunan berupa paket sembako dan uang tali asih diterima dengan rasa syukur para disabilitas tunanetra tersebut.

"Alhamdulillah, mewakili komunitas artis Cnior bersilaturahmi dan berbagi pada bapak dan ibu tunanetra Pertunas.Semoga paket sembako dan uang santunan dari kami dapat bermanfaat di bulan suci Ramadhan ini," kata Yessy Gusman yang juga dosen di kampus LSPR.

Menurut Yessy Gusman dari 27 anggota komunitas Cnior yang menggelar kegiatan Pundi Ramadhan tahun ini terkumpul dana donasi terdiri 156 tas sembako dan uang santunan Pundi Ramadan.

"Alhamdulillah dari tahun lalu ,kami bisa berbagi 100 paket.Untuk Ramadhan tahun dapat meningkat menjadi 156 paket yang kami sebar ke sejumlah komunitas di Jakarta dan Tangsel dengan Pertunas.

Terima kasih buat semua sahabat Cnior yang mendukung, berupa dana maupun doa," ungkap Yessy Gusman yang mengenakan jilbab putih.

Menurut Yessy Gusman yang juga pengurus Ikatan Doktor PAUD Indonesia (IKAL PAUDI) pihaknya juga telah berbagi Pundi Ramadhan ke komunitas yatim dan duafa ke Teluk Naga, Tangerang dan Pekojan Jakarta.

Pemeran sejumlah film remaja terkenal pada masanya dengan Rano Karno ini menjelaskan Cnior merupakan kumpulan para artis senior yang berkomitmen pada seni dan kepedulian sosial kemanusiaan. Mereka di antaranya Deddy Mizwar, Tio Pakusadewo, Widyawati, Ira Wibowo, Le Roy, Roy Marten, Yatty Octavia, Merriam Bellina, Camellia Malik, Evi Tamaela, Uci Bing Slamet, dan lain-lain.

Di tengah kesibukannya sebagai dosen dan sebagai Komisaris Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Yessy mengaku bersyukur dan bahagia dapat berbagi santunan Ramadan kepada kalangan tidak mampu dan disabilitas.

Ketua Pertunas Tamam mengutarakan apresiasi dan rasa syukurnya atas simpati dan perhatian artis Yessy Gusman bersama komunitas Cnior tersebut.

"Alhamdulillah,mewakili teman teman tunanetra Pertunas kami bersyukur dan berterimakasi pada kepedulian mba Yessy Gusman dan Cnior pada kami.Tentu santunan Ramadhan ini sangat bermanfaat bagi kami guna memenuhi kebutuhan di bulan puasa yang berkah ini," kata Tamam .

Usai pembagian Pundi Ramadhan,anggota Pertunas Ustaz Nurjaman membacakan doa bagi donatur Cnior dan Yessy Gusman serta para donatur lainnya yang telah peduli berbagi kepada disabilitas tunanetra.

Pada kesempatan sebelumnya, Minggu (8/3) Pertunas juga menggelar bukber dan berbagi santunan dari Badan Dakwah Islam Mepi, PT Satria, donatur tetap dan pembina Pertunas Budi Basuki berupa 80 paket sembako dan uang santunan Ramadhan,serta para donatur lainnya. (E-2)