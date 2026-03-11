Jelang Lebaran, Pasar Pusat Padang Panjang Kian Ramai

Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan penataan pasar selama Ramadan.(MI/Yose Hendra)

AKTIVITAS perdagangan di Pasar Pusat Padang Panjang mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penataan pasar yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan menempatkan seluruh pedagang ke dalam area pasar dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pengunjung dan meningkatnya aktivitas jual beli.

Kondisi tersebut terlihat saat Wali Kota Hendri Arnis meninjau suasana pasar pada malam hari, Selasa (10/3). Memasuki H-10 Lebaran, masyarakat mulai memadati pasar untuk berbelanja berbagai kebutuhan hari raya.

Penataan pasar yang digagas Pemko mendapat respons positif dari para pedagang. Dengan kondisi pasar yang lebih tertata, pengunjung dinilai lebih nyaman berbelanja sehingga aktivitas perdagangan perlahan kembali menggeliat.

Salah seorang pedagang tekstil di Lantai III Blok A, Dinda mengaku bersyukur karena suasana pasar mulai kembali ramai. Menurutnya, masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja kebutuhan Lebaran.

“Alhamdulillah masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja. Aktivitas jual beli juga mulai terasa. Semoga mendekati Lebaran nanti pasar semakin ramai dan dagangan kami semakin laris,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Mansyur, pedagang pakaian anak-anak di Lantai II Blok A. Ia menilai langkah Pemko dalam menata pasar merupakan kebijakan yang tepat karena membuat kondisi pasar lebih rapi dan nyaman.

“Upaya Pemko dalam penataan pasar sangat bagus. Pasar jadi lebih tertata dan nyaman. Alhamdulillah pembeli juga sudah mulai berdatangan,” katanya.

PEDAGANG APRESIASI

Sementara itu, Ahmad Rido, pemilik toko sepatu dan sandal di Lantai II Blok A, mengatakan kebijakan memasukkan pedagang musiman ke dalam area pasar membawa dampak positif bagi aktivitas perdagangan.

“Pembeli sudah mulai ramai. Dengan dimasukkannya pedagang musiman ke dalam pasar, orang-orang jadi lebih banyak masuk ke dalam. Mudah-mudahan mendekati Lebaran nanti barang dagangan bisa laris manis,” ungkapnya.

Apresiasi juga datang dari pedagang musiman kaos koko di Lantai III Blok A, Afandi. Ia berharap upaya yang dilakukan pemerintah tidak hanya mampu meramaikan pasar pada momentum tertentu, tetapi juga dapat menjaga aktivitas perdagangan tetap hidup sepanjang waktu.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemko. Ke depan kami berharap ada upaya berkelanjutan agar Pasar Pusat terus ramai, tidak hanya pada hari-hari tertentu saja,” tuturnya.

Hal yang sama disampaikan Dani, pedagang jersey musiman di Lantai III Blok A. Ia menilai penataan yang dilakukan pemerintah membuat kondisi pasar terlihat lebih rapi dan nyaman bagi pengunjung.

KOMITMEN PEMKO PADANG

Saat meninjau langsung kondisi pasar, Wako Hendri Arnis menyampaikan, penataan pasar merupakan bagian dari komitmen Pemko untuk menghidupkan kembali pusat perekonomian masyarakat di Pasar Pusat Padang Panjang.

“Kita ingin Pasar Pusat ini benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pasar yang tertata rapi dan pedagang berada di dalam, masyarakat akan lebih nyaman berbelanja. Harapan kita tentu perputaran ekonomi pedagang semakin meningkat, terutama menjelang Lebaran,” ujarnya.

Hendri juga berharap seluruh pihak, baik pedagang maupun masyarakat, dapat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar sehingga Pasar Pusat terus berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai dan menjadi kebanggaan masyarakat. (E-2)