Burger Premium Ekspansi ke Medan, Angkat Kentang Berastagi

Ilustrasi(Dok Mogul)

EKSPANSI bisnis kuliner premium terus merambah berbagai kota besar di Indonesia. Setelah membangun reputasi di Jakarta, sejumlah merek makanan kini mulai memperluas pasar ke kota-kota dengan tradisi kuliner kuat, termasuk Medan. Salah satunya dilakukan oleh MOGUL, merek burger premium yang resmi membuka gerai pertamanya di Medan.

Gerai tersebut berlokasi di Sun Plaza dan mulai melayani pelanggan sejak Maret 2026. Kehadiran gerai ini memiliki makna khusus bagi brand tersebut. Medan bukan sekadar kota ekspansi, tetapi juga menjadi tempat awal perjalanan MOGUL sebelum berkembang di Jakarta.

“Momen ini istimewa karena Medan bukan sekadar kota ekspansi, tetapi juga kota tempat perjalanan MOGUL sebenarnya bermula,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi perusahaan.

MOGUL berada di bawah naungan Clapham Company yang juga mengembangkan sejumlah brand kuliner lain seperti Bakeout, M Burger, dan Me&.

Dalam beberapa tahun terakhir, MOGUL dikenal melalui pendekatan craft burger yang menekankan kualitas bahan dan konsistensi rasa. Brand ini juga mendapat berbagai ulasan positif dari media kuliner, komunitas foodie, hingga kreator konten. Nama MOGUL sendiri merupakan akronim dari Monstrous Gulp! yang menggambarkan filosofi menikmati burger melalui satu gigitan besar. Pendiri MOGUL, Chris Angkasa dan Joeana Simon, terinspirasi dari pengalaman mereka menikmati burger berkualitas saat menempuh pendidikan di Amerika Serikat.

"Burger sejati harus dinikmati tanpa ragu melalui satu gigitan besar yang memuaskan,” ujar Chris.

Dalam penyajiannya, MOGUL menggunakan patty dari 100 persen daging sapi premium yang berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Patty tersebut dibuat tanpa bahan pengisi seperti telur, tapioka, atau tepung roti serta tanpa tambahan MSG.

Setiap patty dipanggang setelah pesanan dibuat agar rasa daging tetap segar dan juicy. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kualitas bahan yang transparan dan konsisten. Selain patty, MOGUL juga memberi perhatian pada bahan pendamping seperti kentang goreng. Di Jakarta, brand ini menggunakan kentang segar dari Dieng yang dikenal sebagai salah satu sentra kentang terbaik di Indonesia.

Sementara untuk gerai di Medan, MOGUL memilih kentang segar dari kawasan Berastagi yang kemudian diolah menjadi homemade fries sebagai pelengkap burger.

Pemilihan bahan lokal tersebut juga disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pertanian Sumatera Utara. Pengalaman menikmati burger MOGUL di Medan juga dipadukan dengan Soda Badak, minuman legendaris khas Sumatra Utara yang telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner daerah.

Di gerai Medan, pengunjung dapat menemukan sejumlah menu yang sebelumnya populer di Jakarta, seperti Double Smash dengan dua patty daging sapi dan dua lapis keju cheddar, Triple Smash dengan tiga patty, serta Classic Cheese Burger dengan satu patty daging sapi premium dan dua lapis keju cheddar.

Selain itu tersedia pula Mogul Junior yang dilengkapi caramelized onion dan lettuce segar, serta Animal Fries yang memadukan kentang goreng homemade dengan topping daging burger, keju cheddar, dan bawang karamel.

Gerai MOGUL di Sun Plaza Medan beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, memberikan pilihan baru bagi pecinta burger di kota tersebut untuk menikmati burger premium dengan bahan berkualitas dan sentuhan lokal. (E-4)