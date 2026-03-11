Ramadan Peduli Tri Buana Mas Berbagi dengan Panti Asuhan Candi Laras Utara

PT Tri Buana Mas (TBM) memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.(Dok.Istimewa)

MOMENTUM Ramadan dimanfaatkan PT Tri Buana Mas (TBM), anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro), untuk memperkuat komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Melalui kegiatan Ramadan peduli manajemen perusahaan menyalurkan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Miftahussalam di Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin.

Administrator PT Tri Buana Mas, Zefri Irawan, Rabu (11/3) menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Sebagai bagian dari Astra Agro, kami ingin memastikan bahwa keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Melalui kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan dan semangat bagi adik-adik di panti asuhan, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat,” ujarnya.

Zefri menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjalankan operasional yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat di sekitar perusahaan.

Perwakilan Yayasan Panti Asuhan Miftahussalam, M. Dani Hariyadi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan oleh PT Tri Buana Mas. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi anak-anak panti asuhan, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan nilai kebersamaan dan berbagi.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Semoga kepedulian dari PT Tri Buana Mas ini membawa keberkahan bagi semua pihak dan menjadi amal baik yang terus mengalir manfaatnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan berbagi berkah Ramadan ini, PT Tri Buana Mas berharap dapat terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sejalan dengan komitmen Astra Agro, perusahaan berupaya untuk selalu hadir sebagai bagian dari masyarakat, tumbuh bersama, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan komunitas sekitar. (E-2)