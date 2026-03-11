Jadwal Imsakiyah Bandung, Panduan Ibadah dan Doa Buka Puasa

Ilustrasi(Antara)

Memasuki fase sepuluh hari kedua di bulan suci Ramadhan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi kunci bagi umat Muslim di Kota Kembang. Mengetahui jadwal buka puasa Bandung hari ini, 11 Maret 2026, sangat penting untuk mempersiapkan diri menyambut waktu berbuka dengan tenang.

Bagi warga Bandung dan sekitarnya (Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat), berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu sholat lengkap untuk hari ini.

Jadwal Imsakiyah Bandung Hari Ini: Rabu, 11 Maret 2026

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama RI untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:29 Subuh 04:39 Zuhur 12:03 Asar 15:09 Maghrib (Buka Puasa) 18:12 Isya 19:17

*Keterangan: Jadwal merujuk pada 21 Ramadhan 1447 H (Pemerintah) atau 22 Ramadhan 1447 H (Muhammadiyah).

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Puasa di Bandung

Jam berapa buka puasa di Bandung hari ini?

Untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, waktu berbuka puasa (Maghrib) hari ini, 11 Maret 2026, jatuh pada pukul 18:12 WIB.

Kapan waktu Imsak Bandung hari ini?

Waktu Imsak di Bandung hari ini adalah pukul 04:29 WIB. Disarankan untuk sudah menyelesaikan aktivitas sahur 10 menit sebelum waktu tersebut sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat).

Tips Ibadah Ramadhan

Mengingat hari ini sudah memasuki paruh kedua Ramadhan, pastikan hidrasi tubuh tetap terjaga dengan pola minum 2-4-2 (2 gelas saat buka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur). Jika Anda berencana ngabuburit, area Alun-alun Bandung dan Jalan Asia Afrika tetap menjadi lokasi favorit yang dekat dengan akses Masjid Raya Bandung untuk menunaikan sholat Maghrib berjamaah.