Astra Agro Perkuat Program Pemberdayaan Desa

PT Astra Agro Lestari Tbk kembali menegaskan komitmennya memperkuat program pemberdayaan desa di seluruh wilayah kerjanya di Indonesia yang menjangkau 256 desa pada 20 kabupaten. Program Desa Sejahtera Astra diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang berkelanjutan.

Komitmen pemberdayaan desa tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama manajemen Astra Agro di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (9/3). Management Astra Agro Area Kalimantan Selatan, Agus Budiarto menyampaikan bahwa perusahaan meyakini keberlanjutan hanya dapat terwujud ketika perusahaan dan masyarakat tumbuh serta berkembang bersama.

“Astra Agro terus memperkuat berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan informasi yang transparan dan dampak program dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.

Sejalan dengan Sustainability Aspirations perusahaan, Astra Agro menjalankan strategi 3P Roadmap yang berfokus pada Portfolio, People, dan Public Contribution sebagai landasan dalam menjalankan praktik usaha yang bertanggung jawab.

Manager Social Engagement Astra Agro, Joko Subagio menjelaskan komitmen tersebut diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial berbasis desa yang mencakup empat pilar utama, yakni Astra Kreatif, Astra Sehat, Astra Cerdas, dan Astra Hijau. Melalui program ini, Astra Agro mendorong kemandirian masyarakat desa melalui penguatan UMKM, peningkatan layanan kesehatan berbasis Posyandu, dukungan pendidikan, serta edukasi pelestarian lingkungan.

Seluruh inisiatif tersebut dijalankan melalui program Desa Sejahtera Astra, yang dirancang untuk menciptakan dampak yang lebih terarah dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga desa, dan masyarakat, Astra Agro berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program agar mampu mendorong masyarakat desa tumbuh lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera. (E-2)