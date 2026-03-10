20 Paus Pilot Mati seusai Terjebak di Perairan Pulau Rote

Paus mati terdampar di perairan Pulau Rote(Dok: Polres Rote Ndao)

SEBANYAK 20 paus pilot yang terjebak di perairan dangkal Desa Fuanfuni, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, tidak tertolong. Aparat kepolisian bersama nelayan setempat telah berupaya melakukan penyelamatan dengan cara mendorong kembali paus ke laut lepas, namun tidak seluruhnya bisa diselamatkan.

Camat Rote Barat Daya, Addy Bessie, mengatakan saat ini pemerintah kecamatan bersama aparat dan warga sedang melakukan penggalian mengunakan ekskavator di sekitar pantai untuk menguburkan bangkai paus tersebut. “Total paus yang mati itu 20. Saat ini sedang dilakukan penggalian untuk dikuburkan di pantai,” kata Addy Bessie saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, kawanan paus tersebut beberapa kali terlihat muncul di perairan sekitar Desa Fuanfuni sejak Senin (9/3). Kondisi perairan yang dangkal diduga membuat sebagian paus terjebak dan akhirnya terdampar.

Mendapat laporan dari warga, aparat kepolisian bersama para nelayan segera menuju lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan. Dengan menggunakan perahu nelayan, mereka berupaya menggiring kawanan paus menuju perairan yang lebih dalam agar tidak kembali terjebak di area dangkal.

Kapolsek Rote Barat Daya, Ipda Subur Gunawan, mengatakan personel kepolisian bersama nelayan melakukan upaya penyelamatan dengan peralatan seadanya. “Personel Polsek bersama nelayan berupaya menggiring kawanan paus pilot tersebut ke perairan yang lebih dalam dengan peralatan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, proses penggiringan berlangsung cukup lama karena paus harus diarahkan secara perlahan agar tidak kembali masuk ke perairan dangkal. Upaya penyelamatan berlangsung selama tiga jam hingga kawanan paus tersebut mencapai titik yang lebih aman di laut, tetapi pada Selasa pagi ditemukan paus mati. Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan paus tersebut terdampar. (M-2)