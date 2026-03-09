Warga Terdampak Longsor di Bandung Barat Terima Bantuan Sanitasi dan Alat Sekolah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
WARGA terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menerima bantuan sarana sanitasi air bersih dan perlengkapan sekolah pada Jumat (6/3). Bantuan tersebut disalurkan oleh BRI Insurance sebagai upaya penanganan pascabencana di wilayah tersebut.
Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo menyampaikan rasa empati dan keprihatinan yang mendalam atas musibah tanah longsor yang menimpa warga Pasirlangu.
Budi mengatakan memahami betul kondisi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana alam. Oleh karena itu, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih serta dukungan pendidikan bagi anak-anak menjadi prioritas utama.
“Melalui bantuan berupa sarana pengairan dari penampungan air menuju rumah-rumah warga serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak, kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kami juga ingin memastikan anak-anak tetap dapat belajar dengan baik,” ucap Budi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian yang diberikan oleh BRI Insurance bersama para pihak yang telah berkolaborasi.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih berupaya memulihkan kondisi pasca bencana longsor.
“Bantuan ini bukan hanya membantu kebutuhan dasar warga, tetapi juga menjadi bukti bahwa solidaritas dan gotong royong masih sangat kuat di tengah masyarakat,” kata Asep Ismail.
Lebih lanjut, Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin Lubis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan untuk warganya yang kesulitan mendapatkan akses air bersih dan kegiatan belajar anak.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat kami dan menjadi motivasi bagi warga untuk terus bangkit serta menata kembali kehidupan setelah bencana,” ungkap Nur Awaludin Lubis.
Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh BRI Insurance dengan mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance(ESG).
MENSOS Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan santunan dengan total nilai Rp345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL yang gugur akibat bencana tanah longsor Cisarua.
STATUS tanggap darurat bencana longsor Pasirlangu, Kecamatan Cisarua resmi dicabut pada Jumat, 6 Februari 2026. Meski demikian, proses pencarian korban masih dilanjutkan.
OPERASI pencarian korban longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat dipastikan akan ditutup pada Jumat (6/2) mendatang. Namun, Basarnas akan melakukan evaluasi.
Selain korban jiwa, ribuan warga yang selamat dari bencana harus diungsikan ke tempat aman. Hal ini menjadi perhatian khusus PTPN dengan langkah tanggap darurat bencana.
Selain proses evakuasi, Baznas juga mengaktifkan layanan Dapur Air di lokasi banjir bandang dan longsor di Bandung Barat.
