Dukung Program Presiden Prabowo, Gubernur Kalteng Hibahkan 20 Hektare Tanah Pribadi untuk Sekolah Garuda

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menghibahkan 20 hektare tanah pribadinya yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lahan pembangunan Sekolah Garuda, sebuah institusi pendidikan unggulan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi pusat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mencetak generasi muda yang berdaya saing global.

Agustiar menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Garuda merupakan bagian vital dari upaya daerah untuk selaras dengan peta jalan pendidikan Presiden Prabowo.

Baca juga : SMA Unggul Garuda Ditargetkan Sudah Dapat Beroperasi Juni 2026

“Ini adalah bentuk dukungan nyata kami terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi masa depan. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya besar tersebut,” ujar Agustiar melalui keterangannya, Senin (9/3/2026).

Di atas lahan hibah seluas 20 hektare tersebut, Sekolah Garuda direncanakan akan dibangun sebagai pusat pendidikan modern. Sekolah ini tidak hanya akan dilengkapi dengan sistem pembelajaran berkualitas tinggi, tetapi juga fasilitas penunjang yang mendorong inovasi dan karakter siswa.

Kehadiran Sekolah Garuda di Kotawaringin Barat diproyeksikan menjadi motor penggerak akses pendidikan bermutu, khususnya bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian tengah. Sekolah ini diharapkan mampu menjaring serta mengembangkan talenta-talenta muda lokal agar dapat bersaing di level nasional maupun internasional.(H-2)