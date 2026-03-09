PWI Surakarta Gelar Buka Puasa Bersama, Salurkan Santunan Kepada Anak Yatim

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta kembali menggelar buka puasa bersama anak yatim di Hotel Sunan Solo, Sabtu (7/3).(MI/Djoko Sardjono)

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta kembali menggelar buka puasa bersama anak yatim di Hotel Sunan Solo, Sabtu (7/3). Pada momen buka puasa bersama (bukber) tersebut, PWI Surakarta menyalurkan santunan kepada anak yatim berupa uang dan bingkisan.

Kegiatan bukber PWI Surakarta mendapat dukungan dari mitra, Charoen Pokphand dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surakarta. Hadir dalam kegiatan bukber para wartawan, serta Gun Affandy mewakili Charoen Pokphand dan Ketua Baznas Kota Surakarta Muh Qoyim.

Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, dalam sambutannya mengatakan kegiatan bukber ini merupakan agenda rutin setiap bulan Ramadan. “Kegiatan ini mendapat dukungan dari Charoen Pokphand Indonesia dan Baznas Kota Surakarta, sebagai mitra PWI Surakarta,” imbuhnya.

Menurut Anas, Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Selain itu, kegiatan bukber ini juga untuk membangun silaturahmi dan sinergi, baik dengan sesama jurnalis maupun mitra PWI Surakarta. “Dalam bukber kali ini, PWI Surakarta menyalurkan santunan berupa uang tunai dan bingkisan kepada 10 anak yatim di Kota Surakarta,” jelasnya.

Ketua Baznas Kota Surakarta, Muh Qoyim, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PWI Surakarta atas kerja sama yang baik selama ini. Terkait penyaluran santunan, Qoyim berharap santunan yang diberikan bermanfaat bagi anak yatim, selain menambah kebahagiaan di bulan Ramadan.

Dalam kegiatan bukber PWI Surakarta, kehadiran Ketua Baznas Kota Surakarta sekaligus untuk memberikan tausyiah dengan tema manfaat sedekah.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih atas hubungan dan kerjasamanya yang terjalin baik antara PWI Surakata dan Baznas Kota Surakarta,” ujarnya. (E-2)