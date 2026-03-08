Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Menteri PU Tinjau SPAM IKK Sipoholon, Warga Berharap Ketersediaan Air Bersih

Januari Hutabarat
08/3/2026 22:13
Menteri PU Tinjau SPAM IKK Sipoholon, Warga Berharap Ketersediaan Air Bersih
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Tarutung.(MI/Januari Hutabarat)

MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Tarutung yang berada di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara-Sumatra Utara, Minggu (8/3). 

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kerja Menteri PU di wilayah Sumatra Utara dan Aceh untuk memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya yang terdampak bencana hidrometeorologi pada bulan November 2025 lalu.

Kedatangan Menteri PU disambut Direktur Utama PDAM Mual Natio David PPH Hutabarat bersama serta masyarakat sekitar yang berharap peningkatan layanan air bersih di wilayah tersebut.

Dalam peninjauan itu, Dody menyampaikan bahwa Kementerian PU tengah memproses pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru dengan kapasitas 50 liter per detik, setara dengan kapasitas instalasi yang telah ada saat ini.

“Kunjungan ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur pascabencana berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami juga ingin melihat langsung kesiapan sarana air bersih bagi masyarakat,” ujar Dody di sela peninjauan.

Selain infrastruktur air minum, Menteri PU juga menyoroti kesiapan infrastruktur jalan nasional di kawasan Tapanuli Utara, termasuk perbaikan pada sejumlah titik longsor serta kesiapan alat berat untuk mengantisipasi wilayah yang kerap menjadi langganan longsor.

Kehadiran Menteri PU di lokasi tersebut juga mendapat sambutan hangat dari warga. Sejumlah masyarakat yang hadir mengaku berharap pembangunan SPAM dan instalasi pengolahan air yang baru dapat meningkatkan ketersediaan air bersih bagi warga Sipoholon dan Tarutung.

“Selama ini kami sangat berharap layanan air bersih semakin baik. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah pusat ini, kebutuhan air masyarakat bisa lebih terjamin,” ujar salah seorang warga yang ikut menyaksikan kunjungan tersebut.

Peninjauan itu sekaligus menjadi sinyal komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah yang terdampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi masyarakat. (E-2)

 

 



Editor : Heryadi
