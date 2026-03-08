Sempat Terganggu Akibat Cuaca Buruk, Dua Dua Kontainer Elpiji Tiba di Kupang

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DISTRIBUSI elpiji ke Kota Kupang dan sekitarnya sempat terganggu akibat cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir. Namun, dua kontainer elpiji dari Surabaya kini telah tiba di Kupang dan tengah menunggu proses pembongkaran di pelabuhan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan keterlambatan distribusi terjadi karena kendala pada kedatangan kapal serta antrean sandar dan proses muat kontainer di Pelabuhan Surabaya sebagai titik pasok.

“Sejak akhir Februari lalu penyaluran sempat terkendala karena kedatangan kapal serta antrean sandar dan muat kontainer di Pelabuhan Surabaya sebagai supply point,” ujarnya, Minggu (8/3).

Menurut Ahad, upaya percepatan distribusi telah dilakukan. Pada Sabtu (7/3), dua kontainer elpiji dari Surabaya telah tiba di Kota Kupang dan saat ini menunggu antrean pembongkaran di Pelabuhan Tenau.

Dua kontainer tersebut membawa 1.381 tabung elpiji, terdiri dari 868 tabung elpiji 12 kilogram, 60 tabung elpiji 50 kilogram, dan 453 tabung elpiji 5,5 kilogram. Setelah proses bongkar selesai, elpiji akan langsung didistribusikan ke sejumlah outlet di Kupang dan wilayah sekitarnya.

Selain itu, tambahan pasokan sebanyak 1.125 tabung elpiji yang terbagi dalam dua kontainer lainnya juga dijadwalkan tiba di Kupang pada Senin (9/3) untuk memperkuat ketersediaan stok.

Saat ini terdapat sekitar 20 outlet elpiji non-subsidi yang melayani kebutuhan masyarakat di Kota Kupang dan sekitarnya. Pertamina memastikan kualitas dan kuantitas elpiji yang disalurkan tetap sesuai ketentuan serta mencukupi kebutuhan masyarakat. (H-2)