Tim SAR Cari Nelayan Tak Kunjung Kembali dari Perairan Nusa Penida

Tim SAR gabungan mencari nelayan yang tak kunjung kembali dari perairan Nusa Penida.(Dok.Istimewa)

TIM SAR gabungan mencari seorang nelayan dari kelompok Pelindo Abua, bernama I Wayan Suta yang belum kembali dari melaut di perairan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Jumat (6/3).

Menurut keterangan dari pelapor atas nama Wayan Suteja, perkiraan lokasi jatuhnya korban berada sekitar sejauh 3 Nm. Disebutkan, mulanya I Wayan Suta mulai melaut pada pagi sekitar pukul 05.00 Wita. Jukungnya ditemukan oleh kapal Rayfish Fins (Arjuna 2) kemudian ditarik ke arah Sanur.

"Laporan kami terima pada pukul 16.20 Wita, menurut informasi ciri-ciri korban mengenakan pakaian motif army," terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Dari kartu identitasnya diketahui Wayan Suta merupakan warga Sanur Denpasar yang beralamat di Jalan Warmadewa, Lingkungan Semawang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar memberangkatkan 3 personel yang bertugas di KN SAR Arjuna 229 dengan menggunakan RBB. Mereka bertolak dari Pelabuhan Benoa pada pukul 16.40 Wita. Petugas siaga juga berkoordinasi dengan KUPP Nusa Penida, Kelompok Nelayan Pelindo Abu, dan instansi terkait.

Saat berlangsung penyisiran, kondisi angin dari arah timur dengan kecepatan hingga 15 knots. Hingga pukul 19.00 Wita tim SAR gabungan belum menemukan korban. Rencananya operasi SAR akan kembali dilanjutkan Sabtu (7/3) pagi. (E-2)