Sembilan Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun, Dua Tewas

Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang km 93.(MI/Reza Sunarya)

KECELAKAAN beruntun terjadi di ruas tol Cipularang km 93, tepatnya di wilayah Sukatani Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis malam (5/3). Dua orang tewas dan empat lainnya luka luka.

Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Enggar Jati Nugroho, mengatakan kecelakaan diduga bermula dari sebuah kendaraan kontainer yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

"Kecelakaan yang melibatkan sembilan kendaraan, diduga karena kendaraan kontainer yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta," kata Enggar di lokasi kejadian, Kamis (5/3) malam.

Enggar menjelaskan, akibat insiden tersebut dua orang dinyatakan meninggal dunia, sementara empat korban lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban kemudian langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Pool Derek Jatiluhur Purwakarta.

Menurut Enggar, dua korban meninggal dunia diketahui berada di dalam kendaraan jenis pikap dengan nomor polisi B 9718 VAF yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, indentitas korban masih dalam identifikasi.

Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan terlihat mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan dan belakang akibat benturan beruntun. Petugas kepolisian bersama petugas pengelola tol dan tim derek terlihat sigap melakukan proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Akibat kejadian tersebut, seluruh lajur di lokasi dari arah Bandung menuju Jakarta sempat tidak dapat dilintasi kendaraan. Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas serta proses evakuasi kendaraan secara bertahap. Sementara itu, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut (E-2)