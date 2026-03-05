Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) memastikan layanan komunikasi selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 tetap terhubung.(MI/Naviandri)

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat/IOH) memastikan layanan komunikasi selama Ramadan dan Idulfitri 2026 tetap terhubung, khususnya di wilayah operasional Circle Jakarta Raya dan Jawa Barat. Penguatan jaringan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan trafik data selama bulan suci hingga arus mudik Lebaran.

Wilayah Circle Jakarta Raya mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Banten, hingga Jawa Barat. Indosat menyatakan telah memperkuat jaringan di lebih dari 75 jalur mudik serta ratusan titik strategis di seluruh Indonesia.

EVP-Head of Circle Jakarta Raya Indosat, Swandi Tjia, mengatakan perusahaan mengusung semangat “You Only Need One” (YONO) dalam kampanye LebihBaikIndosat selama Ramadan.

“Kami percaya, di momen terpenting masyarakat hanya membutuhkan satu koneksi yang benar-benar bisa diandalkan, kuat jaringannya, aman digitalnya, dan nyata kepeduliannya,” ujar Swandi.

Menurut dia, lonjakan trafik tertinggi di wilayah Circle Jakarta Raya tercatat di Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan Garut, dengan kenaikan antara 18 hingga 47 persen. Wilayah tersebut menjadi fokus optimalisasi jaringan agar pelanggan tetap lancar berkomunikasi saat kebutuhan digital meningkat.

“Wilayah outer Jakarta menjadi fokus penguatan. Kami memastikan pengalaman digital pelanggan tetap stabil selama Ramadan hingga Idulfitri,” katanya.

Indosat melalui brand IM3, Tri, dan HiFi Air juga menyediakan berbagai pilihan layanan, mulai dari paket kuota internet hingga layanan rumah tangga berbasis jaringan tetap.

Selain penguatan jaringan, Indosat mengantisipasi peningkatan kejahatan digital menjelang Lebaran. SVP-Head of Region West Java Indosat, Mgs. Moh. Ali Safitri, mengatakan potensi penipuan biasanya meningkat saat masyarakat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

“Tren kejahatan digital memang bukan hal baru, tetapi frekuensinya semakin meningkat. Menjelang Lebaran, ketika masyarakat menerima THR dan memiliki anggaran lebih, potensi penipuan juga meningkat,” ujar Ali.

Ia menjelaskan, modus penipuan umumnya dilakukan melalui telepon, pesan singkat, hingga aplikasi perpesanan. Untuk itu, Indosat menghadirkan fitur perlindungan digital SatSpam bagi pelanggan IM3 dan Tri.

“SatSpam memberikan peringatan dini terhadap nomor tidak dikenal yang terindikasi melakukan penipuan atau aktivitas mencurigakan. Fitur ini tidak hanya memproteksi panggilan telepon biasa, tetapi juga panggilan WhatsApp dan SMS,” jelasnya.

Menurut Ali, sistem SatSpam didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengidentifikasi dan mengategorikan nomor berdasarkan potensi risiko, seperti nomor penipuan, pemasaran, atau promosi.

“Dengan dukungan AI, sistem kami bisa mengenali pola nomor yang sering digunakan untuk penipuan. Pelanggan akan mendapat notifikasi lebih awal sebagai langkah pencegahan,” katanya.

Ali menegaskan, layanan perlindungan tersebut tersedia gratis bagi seluruh pelanggan IM3 dan Tri. Pelanggan yang menggunakan kuota internet kedua brand itu secara otomatis mendapatkan perlindungan SatSpam.

Indosat berharap melalui penguatan jaringan dan perlindungan digital tersebut, masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan koneksi yang stabil serta terhindar dari gangguan komunikasi maupun ancaman kejahatan siber. (E-2)