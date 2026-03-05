Sambut Arus Mudik, BPJN Jambi Tutup Ribuan Lobang Jalan

Kepala BPJN Jambi Dedy Hariadi.(MI/Solmi)

BERUSAHA memberikan pelayanan terbaik menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menggeber penutupan ribuan lobang yang masih mewarnai sejumlah ruas jalan nasional di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi.

Menurut Kepala BPJN Jambi Dedy Hariadi, meskipun terbilang berkondisi mantap (91,36%), sebanyak 5.260 titik lobang masih terdeteksi pada badan jalan nasional yang membentang sepanjang 1.318 kilometer di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi.

“Sekitar tujuh puluh tiga persen sudah kita tangani untuk keamanan dan kenyamanan pemudik tahun ini. Sisanya, pekerjaan penutupan lobang jalan kita targetkan selesai tanggal sepuluh Maret ini,” papar Dedy kepada wartawan di Jambi, Kamis (5/3).

Tidak hanya pekerjaan penutupan lobang, untuk mendukung kelancaran dan keamanan arus mudik, pihak BPJN juga melakukan pembersihan saluran drainase, tebas bayang di sepanjang bahu jalan yang rimbun, dan penyiapan marka jalan di beberapa lokasi.

“Untuk persiapan jalur mudik tahun ini, kami dari BPJN juga berkoordinasi dengan Polda Jambi, BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) dan instansi terkait lainnya. Fokus kami, ingin memastikan jalan nasional dalam kondisi siap dilalui pemudik,” beber Dedy.

Dia menambahkan dari total panjang jalan nasional 1.318,90 kilometer di Jambi, sekitar 1.205 kilometer atau 91,36% berada dalam kondisi mantap. Sementara itu, ruas jalan yang tergolong rusak ringan sepanjang 99,91 kilometer (7,57%), dan yang rusak berat sepanjang 14,05 kilometer atau 1,07%.

POSKO SIAGA

Selain perbaikan jalan, untuk optimasi pelayanan selama arus mudik, BPJN Jambi bakal mendirikan 11 Posko Siaga Lebaran yang tersebar di sejumlah titik strategis di perbatasan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Posko tersebut akan mulai beroperasi 10 Maret hingga 29 Maret 2026 dan disiapkan untuk mendukung pelayanan kepada para pemudik. Posko siaga yang difungsikan 1 x 24 jam tersebut bakal dilengkapi dengan fasilitas mushola, toilet, serta tempat istirahat bagi pemudik.(E-2)