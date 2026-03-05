Polres Klaten Salurkan Bantuan Sosial Kepada Korban Banjir di Kecamatan Cawas

Kapolres Klaten AKB Moh Faruk Rozi memberikan bantuan kepada warga korban banjir.(MI/Djoko Sardjono)

POLRES Klaten menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Cawas, Klaten, Rabu (4/3). Penyaluran bantuan kepada korban banjir di tempat pengungsian dan rumah-rumah warga ini dipimpin langsung Kapolres AKB Moh Faruk Rozi.

Banjir yang merendam permukiman warga terjadi akibat luapan air Sungai Dengkeng. Genangan air diperparah lagi dengan jebolnya tanggul sungai di Dukuh Jetakan, Desa Bawak. Tanggul jebol juga terjadi di Desa Japanan, setelah sehari semalam diguyur hujan lebat.

Dalam kegiatan kemanusiaan tersebut, Kapolres Faruk Rozi turun ke wilayah terdampak banjir. Selain menyerahkan bantuan sekaligus juga untuk melihat situasi banjir di permukiman warga, serta proses penanganan banjir yang dilakukan secara koordinasi unsur terkait.

Kasi Humas Polres Klaten, AK Suwoto, menjelaskan bahwa kehadiran Kapolres Faruk Rozi bersama jajaran kepolisian di lokasi banjir ini, adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat korban banjir. Permukiman warga tergenang banjir akibat luapan air Sungai Dengkeng.

Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir, Polres Klaten juga menerjunkan personel untuk dilibatkan secara aktif dalam penanganan banjir bersama BPBD Klaten, BBWS Bengawan Solo, pemerintah kecamatan, relawan, dan masyarat desa setempat.

“Polres Klaten memastikan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam upaya penanganan banjir di Kecamatan Cawas. Pun, bantuan sosial yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban warga korban banjir,” ujar AK Suwoto.

Data BPBD Klaten, sebanyak 120 warga terdampak banjir dievakuasi ke beberapa tempat pengungsian, antara lain di Balai Desa Cawas dan Masjid Al Ikhlas. Untuk penanganan banjir di Kecamatan Cawas, BPBD Klaten mendirikan posko dan dapur umum di Balai Desa Cawas. (E-2)