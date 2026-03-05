Mudik Lebaran 2026: Skema Ganjil Genap dan One Way Mulai Dipetakan Korlantas

Petugas memeriksa lokomotif kereta api saat perawatan rutin di Depo Lokomotif Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).(Antara)

PERSIAPAN menyambut arus mudik Lebaran 2026 mulai memasuki tahap krusial. Seminggu sebelum dimulainya Operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri telah merampungkan pemetaan titik-titik rawan kemacetan di sepanjang jalur utama mudik, baik di tol maupun arteri.

Dalam audiensi bersama Metro TV, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan menghadapi arus mudik.

"Pola pengaturan yang diterapkan pada tahun ini pada dasarnya masih mengacu pada skema sebelumnya, meliputi penerapan contraflow, sistem satu arah lokal atau parsial, hingga one way nasional guna mengurangi kepadatan kendaraan," kata dia seperti dikutip dari Medcom.id, Kamis (5/3/2025).

Ia juga mengingatkan calon pemudik untuk memperhitungkan jarak serta estimasi waktu tempuh secara matang. Menurutnya periode menjelang waktu berbuka puasa menjadi salah satu titik rawan kemacetan, baik di rest area maupun ruas tol karena banyak pengendara berhenti untuk berbuka.

Kesiapan Armada Kereta Api dan Layanan Kesehatan

Tidak hanya di jalur darat, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mengintensifkan pemeriksaan kelaikan armada. Proses pengecekan lokomotif dilakukan secara menyeluruh di berbagai depo untuk memastikan seluruh rangkaian kereta dalam kondisi prima sebelum menghadapi lonjakan penumpang. Misalnya saja di Depo Lokomotif Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).

Petugas memeriksa lokomotif kereta api saat perawatan rutin. Pemeriksaan mencakup sistem pengereman, kelistrikan, hingga fasilitas keselamatan di dalam gerbong. Hal ini bertujuan untuk menjamin zero accident selama masa angkutan Lebaran 2026 berlangsung.

Sementara itu, dari sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Jawa Timur telah mengambil langkah proaktif dengan menyiagakan ratusan pos kesehatan di sepanjang jalur mudik wilayah Jawa Timur. Dinkes Jatim juga memastikan layanan Rumah Sakit (RS) di jalur utama akan beroperasi 24 jam penuh.

Dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id, pos kesehatan tersebut akan dilengkapi dengan tenaga medis siap siaga, ambulans darurat, serta obat-obatan yang mencukupi.

Sinergi lintas sektoral antara kepolisian, penyedia jasa transportasi, dan otoritas kesehatan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman pada tahun 2026 ini.

