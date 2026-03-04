Blue Sky Premier International Lounge Kini Hadir di Bandara Internasional Juanda, Kolaborasi Blue Sky Group dan Airport Dimensions

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Blue Sky Group kembali memperkuat eksistensinya dengan kembali meresmikan Blue Sky Premier Lounge di Terminal 2 (Internasional) Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Berkolaborasi dengan Airport Dimensions, pembukaan ini mempertegas komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan pengalaman hospitality kelas dunia bagi para pelancong mancanegara. Terinspirasi dari semangat Surabaya sebagai "Kota Pahlawan", interior lounge ini dirancang sebagai destinasi kenyamanan yang memadukan kemewahan modern dengan sentuhan budaya lokal. Penggunaan aksen kayu yang hangat serta pajangan batik yang elegan menciptakan suasana eksklusif yang menghormati warisan budaya Jawa Timur.

Fasilitas Premium ini memiliki luas area 464 m² dengan kapasitas 101 kursi, Blue Sky Premier Lounge menghadirkan pengalaman menunggu yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memanjakan panca indera. Para tamu diundang untuk melakukan eksplorasi kuliner eksklusif yang menyajikan beragam pilihan hidangan pada buffet table. Daya tarik utama terletak pada live cooking yang menyajikan hidangan fresh yang langsung dibuat oleh chef dengan aroma dan cita rasa yang menggugah selera.

Bagi para penikmat kopi, Ippolito Coffee hadir sebagai sudut favorit yang menyajikan pengalaman kafe premium di dalam lounge. Di sini, barista profesional siap meracik biji kopi pilihan untuk memastikan setiap cangkir memberikan suntikan energi serta kehangatan yang sempurna sebelum memulai penerbangan.

Selain itu, tamu dapat tetap produktif maupun terhubung dengan kolega melalui akses Wi-Fi berkecepatan tinggi. Di sini juga tersedia Smoking Room modern yang telah dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara mutakhir, memastikan kenyamanan dan kesegaran udara di dalam lounge tetap terjaga secara maksimal. Kenyamanan tidak berhenti di dalam ruangan.

Blue Sky juga memahami pentingnya efisiensi waktu dan energi bagi pelancong internasional; oleh karena itu, tersedia layanan Buggy Car eksklusif yang siap mengantar tamu menuju area keberangkatan dengan mudah. Seluruh pengalaman ini ditutup dengan ketenangan pikiran, karena tamu dapat memantau jadwal keberangkatan secara akurat melalui layar Flight Information Display Systems (FIDS) yang terintegrasi di dalam lounge, memastikan tidak ada momen yang terlewatkan hingga waktu boarding tiba.

Sucin Rahayu, Direktur PT Bumi Liputan Angkasa (Blue Sky Group), mengungkapkan: "Misi kami adalah menyambut setiap tamu dengan kehangatan khas Indonesia. Di Surabaya, kami memadukan fasilitas modern seperti Live Cooking dan layanan Buggy Car dengan desain yang menghormati warisan budaya Jawa Timur. Kami ingin setiap perjalanan dimulai dengan momen yang berkesan di lounge kami."

Errol McGlothan, President of Airport Dimensions, EMEA & APAC, menambahkan: "Kemitraan kami dengan Blue Sky Group di Surabaya adalah contoh nyata bagaimana desain lokal yang dipadukan dengan standar hospitality global dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi pelancong internasional."

Informasi Akses Lounge Blue Sky Premier Lounge menyambut semua penumpang dari berbagai maskapai dan kelas tiket. Akses tersedia bagi pemegang kartu Priority Pass, anggota LoungeKey, serta tamu umum dengan harga publish rate Rp300.000/pax. Reservasi juga dapat dilakukan melalui hotline layanan pelanggan atau program kemitraan resmi lainnya. (H-2)