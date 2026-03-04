Rayakan Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri dengan Penawaran Spesial di LV8 Resort Hotel

Rayakan Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri 2026 di LV8 Resort Hotel Bali.(Dok LV8 Resort Hotel)

BULAN Maret ini akan menjadi momen yang unik dan istimewa di Bali, karena bertepatan dengan tiga perayaan sekaligus yaitu Ramadan, Nyepi, dan Idul Fitri. Menyambut bulan spesial ini, LV8 Resort Hotel menghadirkan berbagai penawaran menarik yang akan menambah kehangatan bagi Anda dan keluarga.

Ramadan Waktu untuk Berbagi Kehangatan

Seiring dengan dimulai bulan Ramadan, LV8 Resort Hotel mengundang Anda untuk merasakan kebersamaan dalam suasana hangat bersama teman dan keluarga. Mulai dari 19 Februari hingga 17 Maret, tersedia paket iftar dengan harga mulai dari Rp85.000++ per orang.

Para tamu dapat menikmati hidangan berbuka puasa sambil menyaksikan keindahan matahari terbenam di Pantai Berawa. Selain itu, tersedia penawaran spesial buka puasa seperti Buy 5 Get 1 Free dan Buy 10 Get 2 Free, yang dapat dinikmati bersama kerabat dan orang terkasih sepanjang bulan Ramadan.

Baca juga : Rayakan Kemeriahan Pesta Pergantian Tahun di LV8 Resort Hotel

Untuk paket menginap, harga mulai dari Rp1.750.000 nett per malam sudah termasuk sahur dan buka puasa untuk 2 orang, complimentary penggunaan scooter selama 1 jam, kids activities, serta special entrance rate ke berbagai atraksi lokal.

Nyepi Waktu untuk Kebersamaan

Nyepi menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan keluarga. Perayaan ini menghadirkan kesempatan untuk melambat sejenak, berbagi momen bermakna, serta menyelami tradisi Bali yang penuh nilai.

Pantai Berawa dengan pemandangan matahari terbenamnya yang memukau dan suasana pesisir yang tenang menghadirkan pengalaman Nyepi yang berbeda. Absennya polusi cahaya saat Nyepi membuat langit malam di atas Pantai Berawa bertabur bintang dengan sangat jelas, pemandangan yang jarang ditemukan di hari-hari biasa.

Nikmati momen spesial ini dengan harga mulai dari Rp2.250.000 nett per kamar per malam (minimum menginap dua malam). Paket ini sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, 1x Afternoon Tea, 1x Dinner, Kids Activities, dan Morning Yoga Session.

Pada periode Nyepi, Kids Corner juga menghadirkan beragam aktivitas kreatif yang terinspirasi dari tradisi Nyepi, mulai dari parade Ogoh-Ogoh, membuat canang, hingga yoga ringan, dan sesi mendongeng.

"Kami merasa bahagia dapat berbagi perayaan sakral ini bersama para tamu kami melalui berbagai paket yang telah kami siapkan. Harapan kami, para tamu dapat menikmati momen kebersamaan dalam suasana yang nyaman, hangat, dan penuh makna di bulan spesial ini," ujar Ika, Marketing Communication Manager LV8 Resort Hotel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang paket ini ataupun reservasi, silakan menghubungi Digital Butler kami, Elvis, melalui WhatsApp di http://wa.me/628113889980, kunjungi situs resmi www.lv8bali.com, atau kirimkan email ke [email protected]. (RO/I-2)