ITB Buka Program Beasiswa untuk Insan Media

DI momen Ramadan dan bertepatan dengan Dies Natalis ke-67, Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkenalkan program Beasiswa Media ITB 2026 yang dikemas dalam Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Media bertajuk “Dialog, Apresiasi, serta Penguatan Kemitraan ITB dan Media”, di Rektorat ITB Bandung pada Selasa (3/3). Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi antara pimpinan ITB dan insan media dalam memperkuat kolaborasi strategis.

Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi (WRKMAA) ITB, A. Rikrik Kusmara menyebut, ITB perlu memperkuat reputasi global melalui kehadiran ITB pada media digital dalam konteks nasional dan internasional. Untuk meningkatkan kapasitas komunikasi global yang kredibel dan konsisten, ITB berencana meluncurkan ITB TV yang bertujuan menjadi suara resmi dari pakar dalam meningkatkan visibilitas kepakaran serta positioning ITB dengan menyajikan pandangan ilmiah, analisis saintifik dan respons ITB terhadap isu-isu yang relevan dan komprehensif.

"Termasuk didalamnya analisis prospektif, prediksi dan foresight mengenai dinamika serta tantangan di masa depan, sesuai kepakaran ITB di bidang science, technology, engineering, arts and mathematics (STEAM)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, N. Nurlaela Arief menyatakan bahwa media merupakan mitra penting dalam membangun komunikasi publik yang kredibel, akurat dan berdampak. Perguruan tinggi tidak dapat berdiri sendiri dalam menyampaikan capaian riset, inovasi, maupun kontribusi sosial kepada masyarakat tanpa dukungan media yang profesional dan berintegritas.

“Kolaborasi ITB dan media bukan semata relasi publikasi, tetapi kemitraan dalam membangun ekosistem pengetahuan dan membentuk persepsi publik terhadap pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,” tuturnya.

SAAT YANG TEPAT

Menurut Nurlaela, momentum Ramadan menjadi saat yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus merefleksikan peran bersama dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan publik. ITB akan terus memperluas dampak tridarma perguruan tinggi, salah satunya melalui penguatan kolaborasi dengan media.

"ITB juga secara resmi mengumumkan Program Beasiswa Media ITB 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan, khususnya di bidang bisnis dan manajemen, sekaligus membuka akses pendidikan pascasarjana yang berkualitas bagi insan media," jelasnya.

Program beasiswa ini kata Nurlaela tidak hanya memberikan kesempatan studi, tetapi juga mendorong kontribusi penerima dalam penulisan studi kasus, buku dan produk jurnalistik berbasis pengetahuan. Program ini dirancang sebagai upaya peningkatan kapasitas jurnalis secara multidisiplin. Sekaligus membangun kolaborasi yang saling melengkapi antara ITB dan media agar kontribusi kampus bagi masyarakat, industri, dan pemerintah dapat diketahui secara lebih luas.

“ITB menyediakan tiga beasiswa pascasarjana untuk media. Program Beasiswa Media ITB terbuka bagi wartawan yang memenuhi kriteria, antara lain berusia maksimal 45 tahun. Memiliki prestasi akademik yang baik, serta bersedia menyelesaikan studi dalam jangka waktu maksimal 18 bulan dengan standar akademik yang ditetapkan ITB. Proses seleksi dilakukan melalui tahapan administrasi, seleksi akademik, hingga wawancara dan diskusi kelompok terarah/FGD,” paparnya.

PROSES SELEKSI

Proses seleksi lanjut Nurlaela, dimulai pada Maret hingga April 2026, mengikuti gelombang pertama seleksi pascasarjana ITB. Info lebih lanjut tentang beasiswa media ITB dapat menghubungi kontak WhatsApp +6287822822184.

Selain dialog mengenai skema beasiswa dan kolaborasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada media mitra ITB atas kontribusinya dalam pemberitaan yang konstruktif dan informatif. Rangkaian acara ditutup dengan diskusi serta buka puasa bersama yang menjadi ajang mempererat jejaring dan komunikasi informal antara pimpinan kampus dan insan media. Acara buka puasa juga didukung oleh ParagonCorp, BSI, dan Garuda Food.(E-2)