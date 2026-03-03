Anatomi Maut Exit Tol Bawen: Mengapa Jalur Penyelamat Gagal Cegah Tabrakan?

Ilustrasi(ANTARA)

INSIDEN kecelakaan beruntun yang melibatkan truk boks dan 10 kendaraan pada Selasa (3/3/2026) malam kembali memicu perdebatan publik. Mengapa persimpangan Exit Tol Bawen seolah menjadi "langganan" kecelakaan maut meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan?

Redaksi Media Indonesia merangkum hasil analisis teknis dan evaluasi dari berbagai pakar transportasi mengenai penyebab utama kerawanan di titik black spot tersebut.

1. Kesalahan Geometrik: Lampu Merah di Titik Nadir

Secara teknis, penempatan lampu merah (traffic light) di persimpangan Exit Tol Bawen dianggap sangat berisiko. Jalan nasional dari arah Semarang memiliki turunan tajam sepanjang hampir 2 kilometer sebelum mencapai persimpangan tersebut.

"Secara psikologis dan teknis, pengemudi truk dipaksa melakukan pengereman berat di jalur menurun. Ketika sampai di bawah dan bertemu lampu merah, rem sudah dalam kondisi panas (overheat). Inilah yang memicu brake fade atau rem blong," ungkap analisis pakar transportasi.

2. Evaluasi Jalur Penyelamat (Escape Lane)

Pemerintah sebenarnya telah membangun jalur penyelamat di sisi kiri jalan sebelum persimpangan. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena beberapa faktor:

Aksesibilitas: Truk yang mengalami rem blong seringkali berada di lajur kanan. Melakukan manuver ke jalur penyelamat di sisi kiri saat kecepatan tinggi sangat berisiko memicu tabrakan samping atau truk terguling.

Truk yang mengalami rem blong seringkali berada di lajur kanan. Melakukan manuver ke jalur penyelamat di sisi kiri saat kecepatan tinggi sangat berisiko memicu tabrakan samping atau truk terguling. Jarak Pandang: Di malam hari atau kondisi hujan, rambu menuju jalur penyelamat seringkali kurang terlihat jelas oleh pengemudi yang sedang panik.

3. Beban Tonase dan Kelaikan Kendaraan

Evaluasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan di Bawen menunjukkan pola yang sama: kendaraan berat dengan sistem pengereman yang tidak terawat optimal. Penggunaan rem angin (full air brake) pada truk seringkali gagal jika kompresor tidak bekerja maksimal atau terdapat kebocoran kecil yang tidak terdeteksi.

Rekomendasi Solusi Teknis: Pembangunan Flyover atau Underpass untuk memisahkan arus kendaraan dari jalan nasional dan pintu keluar tol. Penambahan Speed Bump atau Rumble Strip (pita penggaduh) yang lebih agresif di sepanjang turunan. Penyediaan area pendinginan rem (cooling area) khusus truk sebelum memasuki turunan Bawen. Pemasangan sensor deteksi kecepatan dan beban (WIM) yang terintegrasi dengan peringatan dini bagi pengemudi.

Kesimpulan Evaluasi

Kecelakaan di Exit Tol Bawen tidak bisa hanya dilihat sebagai kelalaian pengemudi semata. Dibutuhkan evaluasi infrastruktur secara radikal. Jika desain persimpangan sebidang dengan lampu merah di ujung turunan tetap dipertahankan, maka risiko rem blong akan tetap menghantui pengguna jalan di masa depan.

Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR didesak untuk segera melakukan audit keselamatan jalan secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.