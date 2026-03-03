Anatomi Maut Exit Tol Bawen: Mengapa Jalur Penyelamat Gagal Cegah Tabrakan?

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
INSIDEN kecelakaan beruntun yang melibatkan truk boks dan 10 kendaraan pada Selasa (3/3/2026) malam kembali memicu perdebatan publik. Mengapa persimpangan Exit Tol Bawen seolah menjadi "langganan" kecelakaan maut meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan?
Redaksi Media Indonesia merangkum hasil analisis teknis dan evaluasi dari berbagai pakar transportasi mengenai penyebab utama kerawanan di titik black spot tersebut.
Secara teknis, penempatan lampu merah (traffic light) di persimpangan Exit Tol Bawen dianggap sangat berisiko. Jalan nasional dari arah Semarang memiliki turunan tajam sepanjang hampir 2 kilometer sebelum mencapai persimpangan tersebut.
"Secara psikologis dan teknis, pengemudi truk dipaksa melakukan pengereman berat di jalur menurun. Ketika sampai di bawah dan bertemu lampu merah, rem sudah dalam kondisi panas (overheat). Inilah yang memicu brake fade atau rem blong," ungkap analisis pakar transportasi.
Pemerintah sebenarnya telah membangun jalur penyelamat di sisi kiri jalan sebelum persimpangan. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena beberapa faktor:
Evaluasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan di Bawen menunjukkan pola yang sama: kendaraan berat dengan sistem pengereman yang tidak terawat optimal. Penggunaan rem angin (full air brake) pada truk seringkali gagal jika kompresor tidak bekerja maksimal atau terdapat kebocoran kecil yang tidak terdeteksi.
Kecelakaan di Exit Tol Bawen tidak bisa hanya dilihat sebagai kelalaian pengemudi semata. Dibutuhkan evaluasi infrastruktur secara radikal. Jika desain persimpangan sebidang dengan lampu merah di ujung turunan tetap dipertahankan, maka risiko rem blong akan tetap menghantui pengguna jalan di masa depan.
Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR didesak untuk segera melakukan audit keselamatan jalan secara menyeluruh agar tragedi serupa tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.
Simak daftar kecelakaan maut di Exit Tol Bawen dalam 3 tahun terakhir (2023-2026). Mengapa rem blong terus memakan korban di titik ini?
Simak daftar kecelakaan maut di Exit Tol Bawen dalam 3 tahun terakhir (2023-2026). Mengapa rem blong terus memakan korban di titik ini?
Kecelakaan beruntun melibatkan truk boks dan 10 kendaraan terjadi di Exit Tol Bawen, Selasa (3/3/2026). Delapan orang luka-luka, simak kronologi lengkapnya.
Kemacetan panjang hingga 3 kilometer dan beberapa jam berlangsung di ruas jalan Semarang-Solo/Yogyakarta akibat terjadinya kecelakaan beruntun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved