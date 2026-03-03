Kronologi Kecelakaan Beruntun Exit Tol Bawen Hari Ini: Truk Gasak 8 Motor

Ilustrasi(Dok Bareskrim Polri)

KECELAKAAN beruntun kembali terjadi di titik rawan Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, pada Selasa (3/3/2026) malam. Sebuah truk boks diduga mengalami rem blong dan menghantam sedikitnya 10 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB ini melibatkan satu unit truk boks Isuzu berpelat nomor F 9726 FG, satu mobil Mitsubishi Xpander bernomor polisi H 1867 PP, dan delapan sepeda motor. Kecelakaan terjadi di jalur menurun dari arah Semarang menuju arah Salatiga/Solo.

Kronologi Kecelakaan Exit Tol Bawen

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, truk boks melaju dari arah utara (Semarang) dengan kecepatan yang tidak terkendali saat memasuki jalur menurun menuju persimpangan traffic light Exit Tol Bawen. Saat itu, lampu lalu lintas sedang menyala merah sehingga banyak kendaraan berhenti.

Baca juga : Exit Tol Bawen: Panduan Lengkap Lokasi, Rute, dan Informasi Terkini 2025

"Dugaan awal truk boks mengalami gagal pengereman atau rem blong saat melintas di jalan menurun," ujar Kasat Lantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani, Selasa (3/3).

Benturan keras tidak terhindarkan, membuat sejumlah sepeda motor terjepit di bawah truk dan mobil Xpander mengalami kerusakan parah pada bagian belakang. Kondisi cuaca yang sedang diguyur hujan lebat di lokasi kejadian sempat menyulitkan proses evakuasi awal oleh warga dan petugas.

Data Kendaraan Terlibat: Truk Boks Isuzu (F 9726 FG)

Mitsubishi Xpander (H 1867 PP)

8 Unit Sepeda Motor (Vario, PCX, Scoopy, CBR)

Kondisi Korban

Pihak kepolisian memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden karambol ini. Sebanyak delapan orang yang merupakan pengendara motor dan penumpang mobil mengalami luka-luka.

Baca juga : Truk Rem Blong Akibatkan Kecelakaan Beruntun Libatkan 8 Kendaraan di Bawen, Kabupaten Semarang Sabtu 5 Juli

"Seluruh korban luka, sebanyak delapan orang, sudah kami evakuasi ke RS At-Tin Bawen. Semuanya dalam kondisi sadar dan sedang dalam penanganan medis," tambah AKP Lingga.

Hingga pukul 21.00 WIB, petugas Satlantas Polres Semarang telah berhasil mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat ke pos polisi terdekat. Arus lalu lintas dari arah Ungaran menuju Salatiga yang sempat tersendat kini sudah kembali normal.

Insiden ini menambah panjang daftar kecelakaan di lokasi yang sama, setelah sebelumnya pada September 2023 kecelakaan maut serupa juga terjadi di titik yang sering disebut sebagai black spot tersebut.