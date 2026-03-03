Daftar Kecelakaan Maut Exit Tol Bawen 2023-2026: Tragedi yang Terus Berulang

Ilustrasi(Dok Tribratanews)

INSIDEN truk boks yang menghantam 10 kendaraan pada Selasa (3/3/2026) malam kembali menempatkan persimpangan Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, dalam sorotan tajam. Lokasi ini telah lama menyandang predikat "jalur tengkorak" akibat rentetan kecelakaan maut yang terus berulang dalam tiga tahun terakhir.

Kontur jalan yang menurun tajam dari arah Semarang menuju Solo, yang langsung bertemu dengan persimpangan lampu merah (traffic light), menjadi tantangan berat bagi kendaraan bertonase besar. Berikut adalah catatan kecelakaan menonjol di Exit Tol Bawen periode 2023-2026:

1. Tragedi September 2023 (4 Tewas)

Kecelakaan paling tragis terjadi pada 23 September 2023. Sebuah truk tronton bermuatan berat mengalami rem blong saat melintasi turunan Bawen. Truk tersebut menyapu setidaknya 4 mobil dan 9 sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Insiden ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 18 orang luka-luka.

Baca juga : Kronologi Kecelakaan Beruntun Exit Tol Bawen Hari Ini: Truk Gasak 8 Motor

2. Kecelakaan Beruntun Mei 2024

Pada pertengahan Mei 2024, sebuah truk pengangkut semen kehilangan kendali di titik yang sama. Meskipun tidak memakan korban jiwa, kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan dan merusak pembatas jalan serta tiang lampu lalu lintas. Penyebabnya serupa: kegagalan sistem pengereman pada jalan menurun.

3. Insiden Truk Boks Maret 2026

Terbaru, pada Selasa malam, 3 Maret 2026, sebuah truk boks Isuzu (F 9726 FG) menghantam satu unit Mitsubishi Xpander dan delapan sepeda motor. Delapan orang dilaporkan luka-luka dalam kejadian ini. Beruntung, kesigapan warga dan petugas membuat evakuasi berjalan cepat sehingga tidak ada korban jiwa tambahan.

Tahun Penyebab Utama Dampak 2023 Rem Blong (Tronton) 4 Tewas, 13 Kendaraan Rusak 2024 Gagal Fungsi Rem 5 Kendaraan Rusak, Luka Ringan 2026 Rem Blong (Truk Boks) 8 Luka, 10 Kendaraan Rusak

Urgensi Evaluasi Geometrik Jalan

Pengamat transportasi menilai keberadaan jalur penyelamat (emergency safety area) di sisi kiri jalan sebelum Exit Tol Bawen belum sepenuhnya efektif. Banyak pengemudi truk yang mengalami rem blong justru berada di lajur kanan atau tengah, sehingga sulit untuk mengarahkan kendaraan ke jalur penyelamat saat kecepatan tinggi.

Warga setempat dan pengguna jalan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi total, baik berupa rekayasa lalu lintas permanen maupun penambahan fasilitas keselamatan yang lebih mumpuni di titik black spot tersebut guna memutus rantai kecelakaan maut.