Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kronologi Kecelakaan Moge Bos Rokok HS di Temon: Istri Meninggal Dunia

Media Indonesia
02/3/2026 13:12
Kronologi Kecelakaan Moge Bos Rokok HS di Temon: Istri Meninggal Dunia
Istri CEO Surya Group meninggal karena kecelakaan di Kulonrogo(Dok.Surya Group)

INSIDEN kecelakaan maut yang melibatkan motor gede (moge) Harley Davidson terjadi di Jalan Nasional Purworejo-Wates, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Minggu (1/3/2026) sore. Kecelakaan ini menyita perhatian publik karena melibatkan Muhammad Suryo, pengusaha nasional sekaligus pemilik brand Rokok HS.

Kronologi Kejadian di Perempatan Palihan

Peristiwa bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat rombongan moge melaju dari arah timur (Yogyakarta) menuju barat (Purworejo). Saat melintas di perempatan dekat BRI Palihan, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai warga setempat muncul dari arah selatan hendak menyeberang ke utara.

Menurut saksi mata di lokasi, pengendara Harley Davidson bernopol Z 5050 MRS yang dikendarai Muhammad Suryo diduga tengah melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului kendaraan di depannya. Karena posisi motor penyeberang sudah berada di tengah jalan, tabrakan hebat tidak dapat dihindarkan.

Fakta Kunci Kejadian:
  • Lokasi: Simpang Empat Mlangsen, Palihan, Temon, Kulon Progo.
  • Waktu: Minggu, 1 Maret 2026, pukul 16.30 WIB.
  • Kendaraan: Harley Davidson (Z 5050 MRS) vs Yamaha Jupiter MX.

Dampak Kecelakaan dan Kondisi Korban

Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan terpental ke arah saluran irigasi. Istri Muhammad Suryo, Anis Syarifah (41), meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Sementara itu, Muhammad Suryo saat ini dilaporkan dalam kondisi kritis dan dirawat intensif di RS JIH Yogyakarta.

Korban lain, yakni pengendara Jupiter MX dan anaknya yang masih berusia 10 tahun, mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Wates. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Kulon Progo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan ini. (H-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved