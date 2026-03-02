Kronologi Kecelakaan Moge Bos Rokok HS di Temon: Istri Meninggal Dunia

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
INSIDEN kecelakaan maut yang melibatkan motor gede (moge) Harley Davidson terjadi di Jalan Nasional Purworejo-Wates, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo pada Minggu (1/3/2026) sore. Kecelakaan ini menyita perhatian publik karena melibatkan Muhammad Suryo, pengusaha nasional sekaligus pemilik brand Rokok HS.
Peristiwa bermula sekitar pukul 16.30 WIB saat rombongan moge melaju dari arah timur (Yogyakarta) menuju barat (Purworejo). Saat melintas di perempatan dekat BRI Palihan, sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai warga setempat muncul dari arah selatan hendak menyeberang ke utara.
Menurut saksi mata di lokasi, pengendara Harley Davidson bernopol Z 5050 MRS yang dikendarai Muhammad Suryo diduga tengah melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha mendahului kendaraan di depannya. Karena posisi motor penyeberang sudah berada di tengah jalan, tabrakan hebat tidak dapat dihindarkan.
Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan terpental ke arah saluran irigasi. Istri Muhammad Suryo, Anis Syarifah (41), meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Sementara itu, Muhammad Suryo saat ini dilaporkan dalam kondisi kritis dan dirawat intensif di RS JIH Yogyakarta.
Korban lain, yakni pengendara Jupiter MX dan anaknya yang masih berusia 10 tahun, mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Wates. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Kulon Progo masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan ini. (H-4)
