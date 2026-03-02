BP Batam Libatkan UMKM dalam Pengembangan Kawasan New Nagoya

Upaya mempromosikan Wilayah Penataan dan Pengembangan (WPP) Prioritas New Nagoya melalui kegiatan komunitas di Nagoya Citiwalk, Batam, Minggu (1/3/2026).(Dok. Istimewa)

BADAN Pengusahaan (BP) Batam melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta komunitas masyarakat dalam upaya mempromosikan Wilayah Penataan dan Pengembangan (WPP) Prioritas New Nagoya melalui kegiatan komunitas di Nagoya Citiwalk, Batam, Minggu (1/3/2026).

Kegiatan bertajuk Komunitas Gathering itu dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Owner Nagoya Citiwalk Suhendro Gautama, pelaku UMKM, serta lebih dari 30 komunitas lari dan pesepeda di Batam.

Acara diisi kegiatan Fun Walk sejauh 3 kilometer dan Gowes Santai 7 kilometer yang kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dalam rangka bulan Ramadhan.

BP Batam menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi pengembangan kawasan New Nagoya yang diproyeksikan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perkotaan di Batam.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan penataan kawasan New Nagoya menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan destinasi regional.

“Melalui WPP New Nagoya, kami menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan ini sebagai motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi Batam. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, WPP New Nagoya diharapkan tumbuh sebagai kawasan yang tertata, modern, dan berdaya saing, sekaligus menjadi ruang publik yang nyaman dan produktif bagi masyarakat,” ujar Amsakar Achmad dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Program WPP New Nagoya yang diinisiasi Kedeputian Infrastruktur difokuskan pada tiga pilar utama yakni peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, termasuk integrasi sistem drainase serta penataan jalur pedestrian yang aman dan ramah wisatawan. Revitalisasi kawasan perdagangan dan penguatan UMKM juga menjadi bagian dari pengembangan guna menghidupkan ruang publik melalui aktivitas budaya dan ekonomi kreatif.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menilai keterlibatan komunitas menjadi unsur penting dalam menciptakan kawasan yang hidup dan berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan penataan kawasan tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

“Partisipasi aktif komunitas akan memperkuat identitas New Nagoya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang inklusif. Ketika komunitas terlibat dalam berbagai kegiatan positif, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat bisnis, tetapi juga ruang interaksi, kreativitas, dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta mempererat kebersamaan masyarakat,” ujar Li Claudia Chandra.

Dukungan terhadap pengembangan kawasan juga disampaikan Dr. Suryatmoko dari Komunitas Omahan Runners. Ia menilai penyediaan infrastruktur ramah pejalan kaki dan pesepeda dapat mendorong gaya hidup sehat di kawasan perkotaan.

“WPP New Nagoya bukan hanya tentang penataan kawasan, tetapi juga tentang bagaimana ruang kota dapat mendorong gaya hidup sehat. Dengan infrastruktur yang ramah pejalan kaki dan pesepeda, kawasan ini memberi ruang bagi komunitas untuk aktif bergerak, berinteraksi, dan membangun kebersamaan. Lingkungan yang tertata baik akan melahirkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya. (I-1)