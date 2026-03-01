Parigi Moutong Didorong Jadi Produsen Durian Dunia, Pemerintah Siapkan Strategi Perluasan Lahan

Ilustrasi durian beku.(MI/Taufan SP Bustan)

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendorong Kabupaten Parigi Moutong menjadi sentra produsen durian terbesar di dunia. Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan strategi perluasan lahan tanam secara bertahap dan terencana.

Menurut Anwar, potensi durian di Parigi Moutong dapat bersaing dengan negara produsen durian di Asia Tenggara, termasuk Laos. “Setiap kabupaten dapat menanam 1.000 hektare durian, sementara Parigi Moutong bisa mencapai 5.000 hektare,” ujarnya di Palu, Minggu (1/3).

Anwar menambahkan, jika dikembangkan secara maksimal, total luasan lahan durian di Sulawesi Tengah bisa menembus puluhan ribu hektare, menempatkan provinsi ini sebagai pesaing utama di tingkat regional.

Baca juga : Kekeringan Landa Sejumlah Desa di Parigi Moutong, Ribuan Hektare Sawah Gagal Tanam

Pernyataan itu disampaikan saat ekspor perdana 27 ton durian beku dari Sulawesi Tengah ke Tiongkok. Anwar meminta Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan daerahnya sebagai sentra produksi durian yang berorientasi ekspor.

Anwar mengibaratkan durian sebagai emas berduri karena nilai ekonominya yang tinggi dan keberlanjutannya dibandingkan tambang yang suatu saat akan habis. “Ekspor durian beku ke Tiongkok ini menjadi sinyal kuat bahwa hortikultura Sulteng memiliki daya saing global,” tandasnya.

Dengan langkah ini, Sulawesi Tengah berharap dapat memperkuat posisi komoditas hortikultura di pasar internasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. (E-2)