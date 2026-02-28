SBM ITB Bahas Adopsi Teknologi dan People Analytics sebagai Kunci Optimalisasi Bisnis

Director of Communication and Public Relations Institut Teknologi Bandung (ITB), N. Nurlela Arif.(Dok.SBMITB)

SEKOLAH Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) melalui HCM Talks ke-5 membahas peran strategis adopsi teknologi dan people analytics dalam mendorong optimalisasi bisnis dan organizational streamlining. Forum ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis data untuk membaca situasi organisasi secara objektif, sekaligus menghindari subjektivitas dan fragmentasi insight dalam pengambilan keputusan.

Dengan mengusung tema utama “Navigating the Future of Human Capital: Business and Organizational Streamlining through Lean HR and People Analytics”, dengan menghadirkan SVP Group Corporate Transformation Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI), Jemy V. Confido dan Director of Communication and Public Relations Institut Teknologi Bandung (ITB), N. Nurlela Arif

Jemy memaparkan fakta bahwa perusahaan-perusahaan paling menguntungkan di dunia seperti NVIDIA, Alphabet dan Microsoft, menempatkan operational excellence sebagai fondasi utama pengelolaan people dan data.

“Tools seperti CRM dan berbagai platform digital hanya akan bernilai jika diiringi dengan operational excellence, sehingga data dapat dikonversi menjadi keputusan bisnis yang berkualitas,” bebernya.

Jemy juga menyoroti risiko alpha dan beta error dalam pengelolaan talenta, di mana individu yang berada di posisi strategis belum tentu berada pada peran yang tepat. Assessment tools memang penting, tetapi tanpa memahami konteks dan kondisi talenta, organisasi berisiko mengalami mismatch recruitment, demotivasi, hingga terciptanya lingkungan kerja yang tidak sehat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tentunya penting talent engine berbasis data-driven decision making, otomatisasi proses, efisiensi biaya talenta serta keselarasan bisnis dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan data pribadi.

"Melalui user dashboard, pimpinan dapat dengan cepat memetakan kapabilitas yang tersebar di seluruh organisasi. Pendekatan ini mengubah proses yang sebelumnya manual, subjektif, dan terfragmentasi menjadi lebih cepat, objektif dan terintegrasi," tandasnya.

Selanjutnya, Nurlaela mengulas bagaimana data-driven insight dapat diterjemahkan menjadi strategi yang efektif melalui pendekatan komunikasi dan pembangunan kepercayaan. “Data sangat penting untuk pengambilan keputusan. Namun tanpa kepercayaan, keputusan tersebut akan dicurigai dan proses transformasi akan berjalan lebih lambat,” tuturnya.

Menurut Nurlela, dalam konteks kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi dan business streamlining, Nurlaela menekankan tiga elemen utama yang perlu diperhatikan pemimpin dalam business streamlining untuk membangun kepercayaan SDM, yaitu legitimacy (kejelasan mandat), efficacy (keyakinan bahwa transformasi memiliki niat dan tujuan yang baik), serta trust sebagai jembatan antara keduanya.

PERAN JURU BICARA

Peran juru bicara organisasi (spokesperson) yang pada dasarnya dapat dijalankan oleh siapa pun dalam organisasi, baik secara formal maupun informal. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh tingkat likability, attractiveness, credibility dan congruence dari individu yang menyampaikan pesan.

“Sebagai contoh, Pak Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia kita sekarang, dapat menjadi salah satu figur publik yang sangat disukai masyarakat karena memenuhi kriteria tersebut. Ia mampu tampil persuasif dan menenangkan, sehingga dipercaya sebagai sosok pemimpin yang kredibel di mata publik.” jelasnya.

Menutup diskusi, para panelis sepakat bahwa komunikasi merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi jembatan antara legitimasi dan efektivitas kebijakan, sehingga transformasi organisasi dan streamlining dapat berjalan secara sukses dan berkelanjutan.(E-2)